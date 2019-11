Von Micha Hörnle

Heidelberg. Es hat ein bisschen was von einem Experiment: Noch bis zum 20. November kann sich jeder bewerben, der eine Idee hat, was aus der Villa Braunbehrens auf dem Königstuhl werden kann. Nur: Ideen reichen nicht. Denn man muss auch mindestens 250 000 Euro für das denkmalgeschützte, aber sanierungsbedürftige Gebäude bieten. Und dann gehört einem noch nicht einmal der Grund. Denn das Gebäude wird in Erbpacht vergeben – und für den Grund muss man dann Erbzins in Höhe von knapp 20 000 Euro im Jahr bezahlen.

Überhaupt richtet sich die Ausschreibung vor allem an Investoren mit einem gewissen Finanzpolster: „Die Finanzierung für das Gebot, die Sanierung, den Erbbauzins und die eventuelle Nutzungsänderung muss gesichert sein. Da der Stadt Heidelberg die Erhaltung des denkmalgeschützten Anwesens sehr wichtig ist und es einer nachhaltigen Nutzung zugeführt werden soll, ist zur Umsetzung der Gesamtkonzeption ein Finanzierungsnachweis vorzulegen“, heißt es in der Ausschreibung. Allein die Sanierungskosten schätzt die Stadt auf mindestens eine halbe Million Euro – zugrundegelegt wurde dabei eine reine Wohnnutzung, die prinzipiell auch möglich ist. Schließlich wurde das zwischen 1912 und 1914 für Anna Maria von Braunbehrens errichtete Haus – daher sein Name – auch die längste Zeit als reines Wohnhaus genutzt, zuletzt von 1985 bis 2016 vom Bildhauer Klaus Horstmann-Czech.

„Es geht bei diesem Wettbewerb darum, ein tragfähiges Konzept zu entwickeln, es ist also kein Ideenwettbewerb“, sagt ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage. „Derjenige, der die Ideen einreicht, muss diese auch verwirklichen.“ Der gebotene Kaufpreis geht aber nur zu 30 Prozent in die Bewertung seitens der Stadt ein. Wichtiger – mit 40 Prozent Gewichtung – ist den Verantwortlichen vom städtischen Liegenschaftsamt die Frage, wie das Gebäude am Ende genutzt wird, wie es sich in die Umgebung einfügt und wie es das Gesamtareal Kohlhof aufwertet. Zu zehn Prozent geht in die Bewertung ein, wie denkmalgerecht die Immobilie saniert wurde, und mit 20 Prozent, wie der Freiraum am Haus gestaltet wurde.

Als besonders hohe Hürde gilt der strenge Denkmalschutz – gepaart mit den hohen Kosten einer Sanierung, denn alles im Haus ist auf dem Stand von Mitte der achtziger Jahre – und nicht zuletzt steht das Haus seit fast vier Jahren, nach dem Auszug Horstmann-Czechs, leer. Offen ist außerdem die Frage, ob der Interessent den über 4400 Quadratmeter großen Garten bebauen darf – das wäre im Einzelfall zu klären, denn für den Kohlhof gibt es keinen Bebauungsplan. Was die Stadt in Sachen Nutzung ausschließt, sind eine Diskothek, eine Spielhalle oder ein Bordell, „aber ansonsten schließen wir hier nichts aus, auch keine reine Wohnnutzung“, so der Stadtsprecher. Wie viele Interessenten sich mittlerweile – die Ausschreibung läuft bereits seit Juli – bei der Stadt gemeldet haben, wollte er nicht sagen. Was aber nicht so klingt, als könnte sich das Liegenschaftsamt vor Anfragen nicht mehr retten.