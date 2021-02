Von Julia Lauer

Heidelberg. Mal schmerzt der Daumen, mal ist ein Knochen gebrochen: Als Handchirurg ist Dr. Benjamin Panzram in der Orthopädischen Universitätsklinik in Schlierbach Spezialist für die obere Extremität. Im RNZ-Interview spricht der Mediziner über Arthrose und gefährliche Sportarten – und darüber, warum es aus ärztlicher Sicht sinnvoll ist, das Smartphone auch mal wegzulegen.

Schmerzende Gelenke, steife Finger: Arthrose kommt auch in den Händen vor, und zwar ähnlich häufig wie in Hüfte und Knie. Dabei sind unsere Hände praktisch unentwegt im Einsatz. Überrascht es da, dass Arthrose in den Händen nicht noch häufiger auftritt, Herr Dr. Panzram?

Dr. Benjamin Panzram. Foto: UKHD

Bei Arthrose verschleißt der Knorpel im Gelenk. Hände sind im Alltag stark beansprucht, aber die Gelenke sind weniger stark durch das eigene Körpergewicht belastet wie etwa Hüfte oder Knie. Wenn es an den Händen zu Gelenkverschleiß kommt, führt das aus diesem Grund auch nicht zwangsläufig gleich zu Beschwerden.

Umgekehrt heißt es sogar, dass Sekretärinnen seltener unter Arthrose in den Händen leiden, weil das viele Tippen den Gelenken guttut. Stimmt das?

Ein Körperteil viel zu bewegen bedeutet nicht unbedingt weniger Verschleiß in den Gelenken, das lässt sich so pauschal nicht sagen. Meist sind es mehrere Faktoren, die bei der Entstehung einer Arthrose eine Rolle spielen, und häufig ist die Ursache gänzlich unbekannt. Je nachdem, wo die Arthrose auftritt, kennen wir jedoch Risikofaktoren, die einen Gelenkverschleiß begünstigen können. Bei der Arthrose im Daumensattelgelenk sind dies zum Beispiel das weibliche Geschlecht und hormonelle Faktoren. Deutlich wird dies etwa durch den Fakt, dass etwa zehn Prozent der Bevölkerung Zeichen einer Rhizarthrose aufweisen, aber 20 bis 50 Prozent der Frauen nach den Wechseljahren.

... und wenn dieses Gelenk unterhalb des Daumens im Bereich der Handwurzel beschädigt ist, fällt es schwer, ein Marmeladenglas zu öffnen oder das Lenkrad zu greifen.

Vor allem Greifbewegungen sind dann oft schmerzhaft, das Drehen eines Schlüssels oder auch das Öffnen einer Wasserflasche. Das ist im Alltag oft ein großes Problem, denn man braucht den Daumen ständig zum Greifen. Nur er kann sich den anderen Fingern gegenüberstellen.

Wie können Sie helfen?

Das Röntgenbild zeigt, wie weit der Knorpel im Gelenk aufgebraucht ist und wie der Knochen reagiert. Es zeigt uns also das Stadium der Erkrankung an. Anfangs raten wir immer zu konservativen Methoden, das können zum Beispiel stabilisierende Bandagen sein und Physiotherapie, die das Gelenk durch Dehnung entlastet und den Daumen stabilisiert und mobilisiert.

Und wenn das nicht reicht?

Wenn die Rhizarthrose am Daumen fortgeschritten ist, kann man das große Vieleckbein operativ entfernen. In gut 80 Prozent der Fälle beendet das dauerhaft die Schmerzen. Aber der Daumen kann an Länge verlieren und somit an Kraft. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz eines künstlichen Gelenks, wobei das große Vieleckbein erhalten bleibt. Diese Variante erlaubt, den Daumen schon bald nach der Operation wieder voll zu bewegen und erhält dessen Kraft. Diese Daumensattelgelenksprothesen der neuen Generation zeigen sehr vielversprechende Ergebnisse.

Ein relativ neues Beschwerdebild ist der Handy-Daumen. Ist das auch eine Art der Arthrose?

Eigentlich müsste es Smartphone-Daumen heißen, weil der Daumen hier hält, tippt und wischt. Bei Mittzwanzigern treten heute Beschwerden auf, die wir eigentlich aus der zweiten Lebenshälfte kennen. Anders als bei der Arthrose verursacht hier nicht der Gelenkverschleiß die Beschwerden, oft sind es Überlastungen von Sehnen und ein Reizzustand der Gelenke. Was hier schnell hilft, liegt sprichwörtlich auf der Hand: weniger zu tippen.

Ein gebrochenes Handgelenk nach dem Schlittschuhlaufen, verstauchte Finger nach dem Ballsport – gibt es eine Sportart, die besonders riskant für die Hände ist?

Da ließen sich einige aufzählen: Klettern, Ballsport oder Mountainbiken bringt oftmals akute Verletzungen von Bändern, Gelenken und Knochen mit sich. Aber auch sich ständig wiederholende Belastungen können zu Verletzungen führen, so werden beim Boxen etwa oft die Strecksehnen, die direkt über die Knöchel laufen, in Mitleidenschaft gezogen. Diese Beschwerden werden oft chronisch.

27 Knochen, 22 Gelenke, etliche Muskeln: Ist es chirurgisch sehr anspruchsvoll, Hände zu operieren?

In der Tat gibt es hier viele anatomische Strukturen, die nicht nur sehr klein sind, sondern auch eng beieinander liegen. Deshalb machen wir nach einem Facharzt zum Beispiel in der Orthopädie und Unfallchirurgie zusätzlich noch eine dreijährige handchirurgische Weiterbildung.

Für Ihre Arbeit brauchen Sie selbst dringend ihre Hände. Haben Sie einen Tipp, wie man gut für sie sorgt?

Ich spiele Volleyball, fahre gern schnell Rennrad und mache Handstand. Das mag unvernünftig sein – aber ich nutze gerne die Vielseitigkeit, die uns unsere Hände bieten.