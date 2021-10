Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Welche Formen von Armut gibt es, und wo finden Betroffene Hilfe? Und haben es arme Menschen in Deutschland vergleichsweise "leichter" als in anderen Ländern? Es ist ein ernstes Thema, mit dem sich die Jugendlichen im Wieblinger Jugendtreff vergangene Woche beschäftigten. Im Rahmen der diesjährigen Aktionswoche gegen Armut und Ausgrenzung organisierten sie unter Leitung von Alexej Kapis eine dreitägige Workshopreihe zum Thema "Armut macht Halt!" für Gleichaltrige – leider mit wenig Resonanz: Lediglich eine Handvoll Teilnehmer fand den Weg ins Jugendhaus.

In ihrem Alltag hatten die Jugendlichen bisher nur wenig Berührungspunkte mit dem Thema Armut. So lernten die Teilnehmerinnen in der Schule bereits die Bedürfnispyramide kennen und sammelten kürzlich beim Kuchenverkauf Spenden für die Obdachlosenhilfe, wie sie erzählen. Zu Beginn des Workshops hieß es daher erst mal brainstormen – etwa dazu, welche Formen von Armut es gibt. "Ich wusste vorher gar nicht, dass es überhaupt mehrere Arten von Armut gibt", erzählt die 14-jährige Alina. Neben gefühlter und relativer Armut lernten die Workshop-Teilnehmer außerdem emotionale Armut sowie Bildungsarmut kennen. Gemeinsam überlegten sie zudem, wie man in Armut geraten kann: "Man kann zum Beispiel Depressionen entwickeln, plötzlich alleinerziehend sein oder gefeuert werden und keinen neuen Job finden", zählt die 13-jährige Lena auf.

Ihre neuen Erkenntnisse ließen die Jugendlichen in die Entwicklung eines eigenen Spiels einfließen: Gemeinsam gestalteten sie ein übergroßes, spiralförmig angelegtes Spielfeld. Die einzelnen Felder symbolisieren unterschiedliche Stationen auf der Armutsspirale, aus welcher die Spieler durch Würfeln zu entkommen versuchen.

Gestartet wird im Zentrum der Spirale mit der Geburt – wobei hier der Ort, an dem man geboren wird, eine wichtige Rolle spielt: Kommt man in Deutschland auf die Welt, hat man bessere Chancen, ans Ende der Spirale zu rücken als etwa Kinder vom afrikanischen Kontinent. Während Bedürftige in Deutschland mit Angeboten wie der Obdachlosenhilfe oder durch Arbeitslosengeld Unterstützung erhalten und von kostenloser Schulbildung profitieren, können andere davon nur träumen: "Es gibt viele Länder, in denen man noch schwieriger wieder aus der Armut rauskommt", resümiert die 14-jährige Amy.

Auf jedem Spielfeld warten neue Hindernisse auf dem Weg aus der Armut: "Du bist von der Schule geflogen – gehe zwei Felder zurück!" oder: "Der Alleinverdiener deiner Familie ist plötzlich verstorben – setze eine Runde aus!" oder: "Du möchtest in Elternzeit gehen – ebenfalls eine Runde aussetzen!" Dazwischen gibt es aber auch Felder mit positiven Ereignissen, etwa dem erfolgreichen Schulabschluss oder der Festanstellung im Traumjob, welche die Spieler dem Ende der Armutsspirale – und damit dem ersehnten Ziel – näherbringen.

Auch wenn während des dreitägigen Workshops nicht alle Spielfelder gestaltet werden konnten, so wurde doch deutlich, dass es trotz vereinzelter "Lichtblicke" nicht einfach ist, der Armutsspirale zu entkommen – was wiederum reale Bedingungen spiegelt, wie Kapis erklärt: "Armut ist vererbbar, meist schafft man es durchschnittlich erst nach sechs Generationen aus der Armutsspirale heraus." Daher findet er es wichtig, gerade junge Menschen für das Thema zu sensibilisieren: "Wir leben in einer Seifenblase und wissen nicht, wann sie platzt." Wenn es so weit sei, benötige man mündige und gebildete junge Menschen, die genau hinschauen und etwas unternehmen.