Heidelberg. (RNZ) Arber Cuni ist elf Jahre alt, stammt aus Tirana in Albanien und leidet unter infantiler Zerebralparese: Seine Hüfte ist seit seiner Geburt verrenkt, die Füße, Kniegelenke und Beine sind verformt. Er kann sie nicht koordiniert bewegen und geht im sogenannten Kauergang. Für längere Entfernungen ist er auf jemanden angewiesen, der ihn stützt. In Albanien fanden seine Eltern keinen Arzt, der diese Beeinträchtigungen hätte mildern können und hätten ohnehin auch kein Geld für die Behandlung gehabt.

Ein Heidelberger Orthopäde erklärte sich jedoch dazu bereit, Arber zu operieren und die Füße so zu begradigen, dass ihm Orthesen angepasst werden können, mit denen er einigermaßen laufen lernen kann. Orthesen sind äußerlich angebrachte orthopädische Hilfsmittel, die die Knochen entlasten, stabilisieren und richtigstellen sollen. Ein kleiner Unterstützerkreis aus Heidelberg sammelte deshalb Geld für die Fahrt, die Krankenhauskosten und den Aufenthalt in Heidelberg. Die Firma Adviva spendete einen Rollstuhl und spezielle orthopädische Schuhe, mit denen er die ersten Wochen mobil sein konnte.

Die Operation war ein Erfolg, und inzwischen sind Arber und seine Eltern wieder zurück in Albanien. Jetzt will der Junge laufen lernen. "Ich will nicht mehr auf den Rollstuhl angewiesen sein, ich will so laufen wie meine Klassenkameraden", sagt Arber, der fließend Deutsch spricht. Durch die Operation wäre er dazu in der Lage, aber er braucht Krankengymnastik, die ihm dabei hilft, und regelmäßig neue Orthesen – denn er wächst natürlich. Außerdem muss Arber bald zur Kontrolle nach Heidelberg. Das alles kostet Geld. Der Heidelberger Freundeskreis bittet daher um Spenden und hat ein Konto bei der Evangelischen Kirche eingerichtet. Wer eine Spendenbescheinigung möchte, schreibt die Adresse auf den Überweisungsbeleg.

Info: Spendenkonto: Evangelische Kirchenkasse, Verwendungszweck "Arber", Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE72.6725.0020.0000 0024 96, BIC: SOLADES1HDB.