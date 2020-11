Heidelberg. (rie/dns) Der Streit um den Standort des Landesankunftszentrums für Geflüchtete zwischen den Heidelberger Grünen auf der einen sowie Oberbürgermeister Eckart Würzner und CDU-Innenminister Thomas Strobl auf der anderen Seite geht in die nächste Runde. Die Grünen hatten Würzner und Strobl in einem Offenen Brief erneut aufgefordert, "schnellstmöglich zur faktenbasierten Klärung" beizutragen, etwa bezüglich der maximalen Belegungszahl am geplanten Standort Wolfsgärten.

Darauf reagierte Würzner nun: "Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Projekt dieser Größenordnung Schritt für Schritt konkretisiert wird." Die Stadtverwaltung werde den aktuellen Stand am 17. November im Stadtentwicklungs-Ausschuss vorstellen und dabei auch auf den Fragenkatalog der Grünen eingehen. "Das ist die erste mögliche Ausschusssitzung nach Vorlage des Fragenkatalogs", so Würzner.

Ein Sprecher des Innenministeriums teilte indessen mit, dass dort gar "keine Fragen oder gar ein Fragenkatalog der Fraktion der Grünen im Heidelberger Gemeinderat eingegangen" sei. Lediglich die Heidelberger Grünen-Landtagsabgeordnete und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer habe dreimal beim Innenministerium schriftlich zu dem Thema nachgefragt, im Oktober 2019 sowie im Januar und im Juni 2020. Minister Strobl habe jeweils binnen drei Wochen geantwortet.