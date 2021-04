Von Denis Schnur

Heidelberg. Auf die Wolfsgärten wird das Ankunftszentrum für Geflüchtete nicht ziehen – das haben die Heidelbergerinnen und Heidelberger beim Bürgerentscheid am Sonntag klargemacht. Doch die Stadtverwaltung, fast alle Gemeinderatsgruppierungen, das Land und auch die Wolfsgärten-Gegner sind sich einig: Die Einrichtung soll dennoch in Heidelberg bleiben. "Wir wollen das Land weiter unterstützen", sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner bei einem Pressetermin am Montag.

Da die von ihm favorisierte Lösung Wolfsgärten nun wegfalle, blieben eigentlich nur zwei Alternativen, über die man bereits intensiv diskutiert habe: Patrick-Henry-Village (PHV) und das Airfield. "Es ist wichtig, dass wir uns jetzt in der Debatte auf diese Flächen konzentrieren", so Würzner. Weitere Alternativen sehe er nicht, und bis zu den Sommerferien sollte die Stadt eine Lösung präsentieren. "Das erwartet auch das Land – und zwar zurecht." Von beiden Möglichkeiten sind weder Würzner noch der Erste Bürgermeister Jürgen Odszuck begeistert. "Bei beiden gibt es Nutzungskonflikte", betonte Würzner. Er ließ jedoch durchblicken, dass er PHV für die sinnvollere Wahl hält. "Aber das muss politisch entschieden werden."

Dabei sei aber klar, dass ein Neubau der Einrichtung innerhalb des neu entstehenden Stadtteils nur möglich sei, wenn die Rahmenbedingungen angepasst würden, betonte Odszuck. "Wenn der Dynamische Masterplan für PHV mit all seinen Abmessungen gesetzt ist und das Land auf seiner Konzeption besteht, wird es nicht gehen." Wenn aber jeder bereit sei, einen Schritt zurückzugehen, sehe er die Chance, dass man sich einigt. "Ich denke, dass das Land kompromissbereit ist, um in Heidelberg bleiben zu können."

Konkret bedeute das, dass PHV "vielleicht etwas größer" werden müsse, damit es genug Platz für die Einrichtung gebe – ein Vorschlag, der bei den Landwirten für Ärger sorgen dürfte. Vor allem müsse das Land jedoch seine Konzeption für das Ankunftszentrum aufweichen. "Denn ein großer, abgeriegelter Komplex ist in PHV einfach nicht vorstellbar", so Odszuck. Stattdessen müsse man etwa darüber diskutieren, ob man nicht einzelne Teile des Zentrums – etwa Verwaltungsbauten oder bestimmte Wohngebäude – nach draußen verlagert und bei diesen auf Zäune verzichten kann. "Sie würden in Fußreichweite bleiben", erklärte Würzner, "aber es wäre nicht derselbe große Komplex."

So einfach, wie es "einige Gemeinderatsgruppierungen" vor dem Bürgerentscheid skizziert hätten, sei es nicht, das Ankunftszentrum in PHV unterzubringen, betonte Würzner mit Blick auf die SPD. Aber im Gegensatz zu den Wochen vor der Abstimmung schließt die Stadtverwaltung nun nicht mehr aus, dass es klappen könnte. "Wir haben die Hoffnung", so Odszuck, "dass wir das möglich machen können, wenn wir an verschiedenen Parametern drehen." Vor allem ist mit dem Bürgerentscheid aber auch der Druck auf die Stadt gestiegen. Denn erst nach einer Verlagerung des Zentrums kann PHV wirklich entwickelt werden.