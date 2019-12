Heidelberg. (dns) Fast zwei Stunden lang diskutierte der Gemeinderat Am Dienstagabend über einen möglichen neuen Standort für das Ankunftszentrum für Geflüchtete. Doch am Ende legte sich das Gremium bloß auf eine Bedingung fest: Sollte die Landeseinrichtung innerhalb der Stadt verlagert werden, darf sie nicht mehr als acht Hektar einnehmen.

Ansonsten wurde nur klar: Gegen jeden der diskutierten Standorte gibt es Argumente – und Widerstand. Das gilt sowohl für das Gewann Gäulschlag südlich von Patrick Henry Village (PHV) als auch für das Gewann Wolfsgärten am Rand von Wieblingen und den aktuellen Standort PHV. So meldeten sich vor der Sitzung mehrere Landwirte zu Wort und forderten, den Gäulschlag nicht zu bebauen: "Wie passt das zur ,Umwelthauptstadt Heidelberg’, wenn wertvoller Ackerboden versiegelt werden soll?", fragte Dirk Mampel. Dem schlossen sich mehrere Stadträte an: "Wir halten das Areal für genauso ungeeignet wie die Wolfsgärten", betonte etwa Larissa Winter-Horn ("Heidelberger").

Die Mehrheit der Stadträte positionierte sich am Dienstag jedoch noch nicht zu dem Areal: "Wir möchten die Gegenüberstellung von Gäulschlag und Wolfsgärten durch die Verwaltung abwarten", betonte Dorothea Kaufmann (Grüne). Jene Wolfsgärten galten eigentlich schon Ende 2018 als "politisch tot". Doch ein Antrag der SPD, die "menschenunwürdige" Fläche als Option auszuschließen, fand im Gemeinderat keine Mehrheit: "Wir möchten die Wolfsgärten noch nicht ablehnen, damit wir einen ,Plan B’ haben", erklärte Luitgard Nipp-Stolzenburg (Grüne), "falls sich der Gäulschlag nicht realisieren lässt."

Die Sozialdemokraten dagegen sehen in einem Teilstück im Südwesten von PHV (rund um die ehemalige "Middle School") den besten "Plan B": "Wenn wir da acht Hektar nehmen, können wir immer noch einen Stadtteil entwickeln", ist SPD-Rat Sören Michelsburg überzeugt. Doch ein Antrag, diese Option – die für einige Stadträte sogar der "Plan A" wäre – von Verwaltung und Land auf seine Tauglichkeit zu prüfen, fand ebenfalls keine Mehrheit. Das lag auch daran, dass die CDU am liebsten gar kein Aufnahmezentrum mehr in der Stadt will: "Wir werden deshalb keinem Antrag zustimmen, der in diese Richtung geht", betonte Fraktionschef Jan Gradel.

Somit geht die Verwaltung nur mit der Maßgabe, dass das Zentrum kleiner werden soll, in weitere Gespräche mit dem Land. Diese sollen – genau wie ein Vergleich der Standorte und Beratungen in den Bezirksbeiräten – den Stadträten genug Informationen liefern, damit sie dann ab März endlich eine Entscheidung über die Zukunft der Einrichtung treffen können.