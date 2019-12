Heidelberg. (pne) Damit hatte Richter Michael Waldmann nicht gerechnet. Kurz nachdem er am gestrigen Dienstagmorgen auf seinem Stuhl im Sitzungssaal 8 des Landgerichts Platz genommen hatte, unterbrach ihn Rechtsanwalt Nikolai Odebralski: "Mein Mandant möchte eine Erklärung abgeben."

Seinem Mandanten, einem jungen Arzt aus Heidelberg, wird vorgeworfen, eine Patientin im Rahmen einer Behandlung sexuell missbraucht zu haben. Der Vorfall soll sich im Jahr 2016 im St. Josefskrankenhaus in der Weststadt ereignet haben. Die Frau litt bei ihrer Notaufnahme wohl an einem Harnwegsinfekt. Dies hätten Blut- und Urinwerte sowie das Beschwerdebild ergeben, wie der behandelnde Arzt der Nachtschicht im Sommer vor Gericht erklärt hatte. Anschließend wurde die Frau stationär aufgenommen und von dem Angeklagten untersucht. Dieser befand sich zum damaligen Zeitpunkt in Ausbildung, absolvierte sein Praktisches Jahr (PJ) im St. Josefskrankenhaus. In einem ersten Verfahren 2017 war er zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten und einer Zahlung von 7000 Euro Schmerzensgeld verurteilt worden. Zudem sollte er für sämtliche Kosten des Verfahrens aufkommen.

"Ich wählte Methoden aus, die ich leider nicht beherrschte"

Bei der gestrigen Sitzung schilderte der Angeklagte nun seine Sicht auf die Dinge. "Ich kannte mich mit den Gepflogenheiten einer gynäkologischen Behandlung nicht aus." Die Angaben des aufnehmenden Arztes habe ihn jedoch auf eine Blutvergiftung und damit einen Notfall schließen lassen. "Angesichts der von mir angenommenen Diagnose wurde ich noch nervöser als ohnehin schon." Doch die Untersuchung habe sich seiner Meinung nach nicht aufschieben lassen. Er sei um die Patientin besorgt gewesen, so der Angeklagte. Diese wiederum habe in die Untersuchung eingewilligt. "Ich wählte leider Untersuchungsmethoden aus, die ich rückblickend leider nicht beherrschte."

Zur Klärung der Beschwerden habe er einen Finger in ihre Vagina eingeführt. "Wenn ich dabei die Klitoris berührt habe, tut es mir leid." Er bedauere, dass er den Anforderungen an diesem Tag nicht gewachsen gewesen sei, gab aber zu, dass er sich "ein Stück weit" habe beweisen wollen.

Um die Erklärung des Angeklagten richtig bewerten zu können, soll nun eine Sachverständige hinzugezogen werden, weshalb Richter Waldmann die Sitzung am gestrigen Dienstag bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde abbrach. Am kommenden Mittwoch, 18. Dezember, geht die Verhandlung dann in die nächste Runde. Wenn möglich, so Waldmann, soll dann auch das Urteil fallen.