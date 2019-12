Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Der junge Mediziner, der im Februar 2016 eine "Untersuchung" am Unterleib einer Patientin durchführte, wurde auch in der zweiten Instanz verurteilt. Richter Michael Waldmann lehnte nach einer erneuten Hauptverhandlung sowohl die Berufung der Staatsanwaltschaft als auch die der Verteidigung ab.

2017 hatte den 30-Jährigen bereits das Amtsgericht wegen sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses zu einer Haftstrafe von acht Monaten – ausgesetzt zur Bewährung – und zur Zahlung eines Schmerzensgelds von 7000 Euro verurteilt. Dies gilt nun weiterhin. Neu hinzugekommen ist die Auflage, 200 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten.

Für das Gericht ist klar, dass der 30-Jährige die Patientin im Intimbereich massiert und ohne Handschuhe eine weitere Handlung vorgenommen hatte, die "ohne erschlichenes Einverständnis als Vergewaltigung zu werten wäre", so der Staatsanwalt. Der 30-Jährige hatte sich auf seinen Dilettantismus berufen – er war damals im Praktischen Jahr (PJ) – und erklärte, er sei bei der Patientin von einer lebensbedrohlichen Blutvergiftung, einer sogenannten Sepsis, ausgegangen, die sofortiges Handeln seinerseits erfordert hätte.

Dann habe er – nach Zustimmung der Frau – die Untersuchung im Intimbereich vorgenommen. Der Staatsanwalt kaufte ihm das nicht ab: Die Geschichte von der Sepsis in seiner "Last-Minute-Aussage" – der Angeklagte hatte erst am vierten von fünf Prozesstagen in einer Erklärung überhaupt eingeräumt, die Patientin im Intimbereich berührt zu haben – sei "von vorne bis hinten erlogen".

Die medizinische Sachverständige hielt das Verhalten ebenfalls für "völlig abwegig". Die bei einer lebensbedrohlichen Sepsis auftretenden Symptome seien "ganz weit weg" von denen einer Harnwegsinfektion, weswegen die Frau im Krankenhaus war. Wenn er tatsächlich davon ausgegangen wäre, hätte er eigentlich einen richtigen Arzt zu Hilfe holen müssen.

Da nützte es auch nichts, dass der Verteidiger seinem Mandanten einen "katastrophalen" Wissensstand attestierte und ihn als jemanden beschrieb, der "sich eher durch fehlende Kenntnisse hervorgetan" habe, wie durch "abwegige Diagnosen oder dubiose Behandlungstipps". Die Untersuchung sei, so der Anwalt, "völliger Mist", aber eine sexuell motivierte Handlung hielt er für ausgeschlossen. So sei ja beispielsweise die Tür offen gewesen: "Es hätte keinen Sinn gemacht."

Für Richter Waldmann allerdings sei auch aus Sicht medizinischer Laien klar, dass hier etwas komplett falsch gelaufen sei: "Selbst der Hausmeister des Krankenhauses wüsste, dass dieses Vorgehen nicht der Standard ist. " Die Art der Berührung, sei "eher sexuell als nicht-sexuell" gewesen.

Dieser Prozess habe, so Waldmann, auch gezeigt, wie schwer es für ein – immer erst einmal mutmaßliches – Opfer sein kann, mit der Unschuldsvermutung für den Täter umzugehen: Der Angeklagte könne schweigen, lügen oder Halbwahrheiten erzählen. "Das ist die Kehrseite", so Waldmann.

Mit der Erklärung des Angeklagten wurde offensichtlich, dass er zuvor nicht die Wahrheit gesagt hatte. "Doch auch wenn man einen Angeklagten einer Lüge überführt, heißt es nicht, dass er die Tat auch begangen hat", erklärte Waldmann.

Ob der Angeklagte in absehbarer Zeit Arzt werden kann, ist unklar. "Sein berufliches Fortkommen ist massiv beeinträchtigt", sagte der Richter. Die Strafe für den 30-Jährigen hätte aber auch noch höher ausfallen können: Auch die Staatsanwaltschaft hatte gegen das erstinstanzliche Urteil Berufung eingelegt und eine Haftstrafe von einem Jahr gefordert. Beide Seiten können nun Revision einlegen. Dann würde das Oberlandesgericht das Urteil aber nur noch auf Rechtsfehler prüfen.