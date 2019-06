Seine rückenlangen Rasta-Zöpfe sind sein Markenzeichen: Reggae-Star Andrew Murphy spielt am 27. Juni wieder in Heidelberg. Foto: privat

Von Peter Wiest

Heidelberg. Ältere Heidelberger Musikfans erinnern sich an die Events, als wären sie gestern gewesen: Mit Begeisterung, aber natürlich auch mit etwas Wehmut. Für sie waren das damals so etwas wie hohe Feiertage - und die einmalige Stimmung, die bei diesen Konzerten herrschte, schwappte oft über und durch bis vor zur Hauptstraße.

Wenn in den achtziger und neunziger Jahren die Gruppe "Rhapsody" in der Triplex-Mensa auftrat, gab es kein Halten mehr: Dann waren sowohl das Publikum als auch die Band selbst vollkommen aus dem Häuschen - dann wurde getanzt und gejohlt, und alle zusammen waren einfach nur glücklich. Dafür sorgten die Musiker um Frontmann Andrew Murphy mit einer für die damalige Zeit einmaligen Mischung: Reggae in einer ganz speziellen Barbados-karibischen Variante, bei der es niemanden auf den Plätzen hielt, alle tanzten und die meisten aus vollem Hals mitsangen.

Kult waren sie schon damals, diese "Rhapsody"-Auftritte, die es in Heidelberg öfter auch im Schwimmbad Musik Club gab - und natürlich in Patrick Henry Village bei den US-Amerikanern, wo die Band eine ganz eigene Fangemeinde gefunden hatte. "Heidelberg, das war eine tolle Zeit damals in einer einmaligen Stadt", sagt Andrew Murphy, der hier von 1990 bis 1999 mit seiner damaligen Frau und den beiden Kindern des Paares in Rohrbach lebte. Nach Deutschland gekommen war er bereits 1978 mit seiner Band aus Barbados - "um mal zu sehen, wie es dort so ist und ob wir mit unserer Musik eine Zeit lang was machen können", wie er heute schmunzelnd erzählt. Aus einem geplanten Aufenthalt von maximal zwölf Monaten sind mittlerweile bereits 41 Jahre geworden. Heute lebt der 65-jährige Murphy mit seiner Lebensgefährtin und einem gemeinsamen Sohn in Arnsberg im Sauerland - und ist längst ein anerkannter Star der Reggae-Musik-Szene in ganz Deutschland, wo er Konzerte landauf, landab spielt.

Nach Heidelberg kehrt er dabei immer wieder gerne zurück - nicht nur, weil sein mittlerweile 22-jähriger Sohn aus erster Ehe nach wie vor in Rohrbach wohnt. Man glaubt es ihm, wenn er sagt, die Stadt sei "eine der schönsten Deutschlands mit einem absolut unglaublichen Flair", und er dabei von "der Weltoffenheit und einmaligen Atmosphäre dieser kleinsten internationalen Weltstadt" spricht, in der man sich "vom ersten Tag an niemals fremd fühlt". Nicht nur viele fantastische Musiker habe er hier kennengelernt, sondern auch "ganz normale Menschen, die einen annehmen und akzeptieren, wie man ist, und die auf einen eingehen - egal, wie man aussieht".

Dabei weiß Andrew Murphy, wovon er spricht - trägt er doch seine Haarpracht in Rasta-Zöpfen oder "Dreadlocks", die den Rücken hinunter bis fast auf den Boden reichen und die Blicke der Passanten anziehen, wo immer er geht und steht. "Ja, ich werde hier oft darauf angesprochen", erzählt er mit Blick auf sein auffälliges äußeres Markenzeichen: "Aber nie aggressiv, eher neugierig. Und ich bekomme immer wieder auch Komplimente für meine Dreads".

In Fan-Kreisen bekannt geworden ist Andrew Murphy spätestens, als er 1986 das "Summerjam"-Festival auf der Freilichtbühne Loreley mit gründete, das 1996 nach Köln an den Fühlinger See umzog und mittlerweile das größte und bekannteste deutsche Reggae-Festival ist. Seine Band "Rhapsody" war die allererste, die 1986 auf der Loreley auf der Bühne stand. Seit drei Jahrzehnten moderiert er die komplette Veranstaltung Jahr für Jahr, ist längst als "Mr. Summerjam" bekannt und tritt dort - wie mittlerweile bei zahlreichen anderen Reggae-Festivals - auch selbst weiterhin als Musiker auf. Was er dabei besonders schätzt, ist "dieses einmalige Gefühl, hier Teil einer echten großen Familie zu sein", wie er sagt - mit absoluter Weltoffenheit und Toleranz. "Wir reden doch immer von Vereinten Nationen", ist er begeistert, "und wenn ich da auf der Bühne stehe und runter schaue, sehe ich so unglaublich viele Nationen, die hier vereint sind - das ist einfach nur toll."

Die Kraft, die das bewirkt, liegt letztlich in der Reggae-Musik, ist "Mr. Summerjam" überzeugt: "Reggae ist absolut völker- und vor allem auch generationenübergreifend, was nicht für jede Musik gilt. Dieser Rhythmus pulsiert weltweit in den Herzen der Menschen und spricht sie alle an - egal, ob etwa in Japan, irgendwo in Europa, in Afrika oder in der Karibik." Wie das klingt, wenn er selbst diese Musik macht, möchte er nach langer Zeit demnächst auch mal wieder live in Heidelberg zeigen, der Stadt, die ihm nach wie vor so viel bedeutet. Deshalb kommt Andrew Murphy mit seiner Band jetzt zunächst zu einem kleinen, aber feinen Gastspiel und tritt am Donnerstag, 27. Juni, im "Karl" in der Altstadt auf - wird bei entsprechendem Interesse aber gerne auch weitere Konzerte hier geben, wie er verspricht.

Info: Andrew Murphy & Friends am Donnerstag, 27. Juni, 19.30 Uhr, im "Karl", Lauerstraße 7-9.