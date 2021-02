Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Durfte Ben K. (Name geändert) sich wehren, als die Polizeibeamten seine Joints beschlagnahmen wollten? Durfte er – trotz eines Rezepts und eines Fahrtauglichkeitsgutachtens – fahren, nachdem er Marihuana geraucht hatte? Nein, entschied am Dienstag das Amtsgericht und verurteilte den 28-Jährigen unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Fahrens unter Drogeneinfluss zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten und einer Geldbuße von 500 Euro. Außerdem kann der auf den Rollstuhl angewiesene Ben K. erst in einem Jahr und neun Monaten wieder eine Fahrerlaubnis erlangen.

Alles beginnt damit, wie zwei Polizisten am 5. Juli letzten Jahres einen ungewöhnlichen Anblick erleben: Als ein VW Golf von der Sofienstraße in den Neckarstaden abbiegt, sehen sie die Füße des Fahrers aus dem Fenster hängen. Sogar die Schienbeine sollen noch zu sehen gewesen sein, erzählt einer der Beamten im Prozess. Er und sein Kollege verfolgen den Wagen und halten ihn vor dem Krankenhaus St. Vincentius an. Der Fahrer ist Ben K.

Bei der Verkehrskontrolle stellen sie fest, dass das Fahrzeug umgebaut wurde und nur mit den Händen gesteuert werden kann. Außerdem fragen sie, ob Ben K. Drogen genommen oder Alkohol getrunken habe. Freimütig gibt der junge Mann Auskunft: Er habe Marihuana konsumiert. Das sei ihm verschrieben worden, außerdem habe er ein Gutachten, das beweise, dass er mit dieser Medizin am Verkehr teilnehmen könne. Doch die Polizisten entdecken, dass er das Marihuana mit Tabak gemischt raucht – und nicht durch einen sogenannten Vaporisator verdampft und inhaliert.

Es sei nicht erlaubt, so am Verkehr teilzunehmen, er müsse mit auf die Wache kommen und seine Joints würden beschlagnahmt, habe der Polizist erklärt. Soweit sind sich alle Beteiligten einig. Doch dann eskaliert die Situation: Als die Beamten versuchen, die Dose mit den Joints aus dem Auto zu holen, soll Ben K. um sich geboxt, am Headset eines Beamten gezerrt und ihn gebissen haben. Die Polizisten rufen Verstärkung. Während sie warten, zündet sich Ben K. vor ihren Augen einen Joint an, weil er angeblich Krämpfe bekommen hat. Als die Verstärkung eintrifft, ziehen die Polizisten ihn aus dem Auto und fixieren ihn.

Zwei Tage liegt Ben K. anschließend im Krankenhaus. Er habe heute noch Beschwerden, sagt er vor Gericht. Die Fahrerlaubnis wird ihm entzogen, es flattert ein Strafbefehl ins Haus. Er sah die gleiche Strafe vor, die er jetzt – nachdem er dagegen Einspruch eingelegt hat – am Amtsgericht bekommt.

"Ich verstehe, dass Sie sich fühlen wie bei einem Kampf gegen Windmühlen", sagt der Staatsanwalt zu Ben K. Er sei mit der Medikation ein "Vorreiter", der viel kämpfen müsse, wegen der vielen Unklarheiten, die immer noch bestehen. "Sie sind nicht der übliche Angeklagte, der hier sonst sitzt", so der Staatsanwalt. Doch die Situation sei damals aus dem Ruder gelaufen. "Ich glaube auch, dass es sich hier hochgeschaukelt hat." Dennoch habe Ben K. mehrere Delikte begangen. Außerdem habe er Vorstrafen.

Ben K.s Anwältin Andrea Combé erklärt in ihrem Plädoyer, dass ihr Mandant sich im Recht gefühlt habe. "Warum auch immer er sich ganz sicher war, aber er war es." Dann würde es sich um einen sogenannten Verbotsirrtum handeln, bei dem – wenn der Irrtum vermeidbar war, wie in diesem Fall – die Strafe gemildert werden kann. Er nehme die Drogen nicht zum Spaß, sondern, um seine Symptome zu behandeln. Er sei auf das Auto angewiesen. "Ohne geht Nullkommanix", so Combé.

Ben K. hatte 2013 einen schweren Motorradunfall. Seitdem ist er auf den Rollstuhl angewiesen und hat starke Schmerzen. Seinen Beruf kann er nicht mehr ausüben und ist heute in Rente. Er will das Urteil anfechten.