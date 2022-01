Heidelberg. (pol/mare) Im Neuenheimer Feld hat es am Montagmittag einen Amoklauf gegeben. Das teilt die Polizei mit. Eine Frau erlag ihren Verletzungen und drei weitere Menschen sind verletzt. Der Angreifer soll sich getötet haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Täter bei laufender Vorlesung in einem Hörsaal der Universität im Neuenheimer Feld mit einer Langwaffe um sich geschossen und dabei vier Personen zum Teil schwer verletzt haben. Eine junge Frau ist wenige Stunden nach der Tat ihren schweren Verletzungen erlegen. Der Täter habe sie in den Kopf geschossen, hieß es aus Sicherheitskreisen.

Der Täter flüchtete in den Außenbereich. Er soll einen Rucksack mit weiteren Waffen dabei gehabt haben und soll sich schließlich selbst erschossen haben. Der Amokläufer soll selbst Student gewesen sein. Der Mann habe nach ersten Erkenntnissen keine politischen oder religiösen Motive gehabt, hieß es in Sicherheitskreisen. Er sei ein Einzeltäter, hieß es vonseiten der Polizei.

Ein Bürgertelefon für Angehörige ist eingerichtet: Telefon 0621/1745055.

Studierende zeigten sich fassungslos. "Wir sind unendlich schockiert. Das ist eine Katastrophe, die sich allem Denkbaren zwischen Vorlesungen, Klausuren und Unileben entzieht", sagte Peter Abelmann, Vorsitzender der Verfassten Studierendenschaft.

Die Nachricht über den Amoklauf habe sich unter den Studierenden wie ein Lauffeuer verbreitet, sagte Abelmann. Einige hätten über Messenger-Dienste direkt über die Tat berichtet. Die Studierendenschaft sei in Gedanken bei den Betroffenen.

Die Tat trug sich in einem Gebäude im Botanischen Garten zu. Das gesamte Gelände wurde mit Spezialeinheiten abgesucht, um sicherzugehen, dass es keinen zweiten Täter gibt. Die Polizei ging aber nicht von einem Komplizen aus. Die Polizei hat mittlerweile endgültig Entwarnung gegeben.

Das Neuenheimer Feld wurde abgesperrt. Gegen 15.15 Uhr bestätigte die Polizei, der Mann sei ein Einzeltäter gewesen. "Derzeit ist keine Gefahrenlage mehr gegeben."

Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren. Die Polizei forderte Autofahrer auf, das Gelände weiträumig zu umfahren, damit Rettungskräfte freie Fahrt haben. Über dem Neuenheimer Feld und Bergheim kreist ein Hubschrauber der Polizei.

Die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner (Grüne) nahm Stellung zum Amoklauf: "Mit Schock habe ich heute von den Schüssen im Neuenheimer Feld in Heidelberg erfahren", schreibt sie in einer Presseerklärung. Sie hoffe auf eine vollständige Aufklärung der Tat. "Ich möchte mich bei den Einsatz- und Rettungskräften für ihre Arbeit bedanken." Allen Betroffenen sprach sie ihre Anteilnahme aus.

Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) war am Nachmittag auf dem Weg zum Tatort. Sie habe sich zunächst mit Uni-Rektor Bernhard Eitel getroffen und wolle sich nun selbst ein Bild machen, teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit. Sie zeigte sich erschüttert: "Ich bin entsetzt. Es lässt einen sprachlos zurück, wenn unschuldige junge Menschen im Hochschulbetrieb so etwas erleben müssen. Ich bin in Gedanken bei denen, die verletzt wurden und betroffen sind. Ich wünsche mir sehr, dass bald Genesung eintritt."

Update: Montag, 24. Januar 2022, 17.10 Uhr

Hinweis der Redaktion: Haben Sie suizidale Gedanken oder haben Sie diese bei einem Angehörigen/Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800/1110111 und 0800/1110222 sowie 116123. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter http://www.telefonseelsorge.de.

Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/hilfsangebote/adressen/