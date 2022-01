Heidelberg. (rie) Der Hörsaal, in dem sich die Amoktat abspielte, wird mindestens bis Semesterende nicht mehr für Lehrveranstaltungen genutzt. Das sagte der Dekan der Fakultät für Biowissenschaften, Prof. Jochen Wittbrodt, am Dienstag der RNZ. "Wir müssen Abstand gewinnen", so Wittbrodt. Irgendwann müsse man dann sehen: "Wie können wir mit diesem Raum überhaupt weiter umgehen?"

170 Studierende kamen am Dienstag auf Einladung der Fakultät digital zusammen, konnten Fragen stellen und bekamen Informationen über Gesprächs- und Seelsorgeangebote. Neben Schock und Betroffenheit äußerten die Studenten laut Wittbrodt die Sorge, dem Lehrbetrieb oder Klausuren aktuell nicht gewachsen zu sein. "Wir handhaben das sehr flexibel und bieten Nachholtermine", so Wittbrodt. "Wer Zeit braucht, bekommt diese Zeit." Auch Jan Lohmann vom COS (siehe Interview links) sagte: "Wir haben großes Verständnis für alle Studierenden, die gerade nicht an der Lehre teilnehmen können oder wollen – und tragen Sorge, dass dies auch ohne Nachteil möglich ist."