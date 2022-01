Dienstagmittag, rund 24 Stunden danach: Studierende legen Blumen in der Nähe des Tatorts nieder, zünden Kerzen an. Sie gedenken der Opfer und Betroffenen der Bluttat am Botanischen Garten. Foto: Philipp Rothe

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Peter Abelmann (32) ist seit Herbst 2020 Vorsitzender der Verfassten Studierendenschaft. Wie er die Amoktat am Montag erlebt hat und warum die Uni offenbleiben muss.

Herr Abelmann, wo waren Sie, als der Amoktäter am Montag im Neuenheimer Feld um sich geschossen hat, und wie haben Sie davon erfahren?

Peter Abelmann. Foto: pr

Ich saß in einem Büro in Bergheim und habe gearbeitet. Irgendwann habe ich gemerkt, dass extrem viele Nachrichten in vielen verschiedenen Gruppen – vor allem über Whatsapp und Telegram – verschickt werden.

Um was für Nachrichten handelte es sich?

Darunter waren abfotografierte Chatverläufe. Sie zeigten zum Beispiel, wie eine Person in einer anderen Gruppe geschrieben hatte, dass im eigenen Hörsaal jemand geschossen habe. In diesen Chatgruppen gab es verschiedene Insiderinformationen: Es gebe eine Leiche, einer Frau sei in den Kopf geschossen worden, drei Personen seien verletzt. Diese Informationen gab es früh, auch von Menschen, die ich für vertrauenswürdig halte. In solch einer Situation ist es natürlich nicht leicht, einzuordnen, welche Informationen stimmen und welche nicht, es wurden auch einige Falschmeldungen verschickt – aber viele der geteilten Informationen haben sich am Ende als richtig herausgestellt.

Wie ging es Ihnen, als klar war: Diese Informationen stimmen?

Es war vollkommen surreal. Ich konnte es nicht wahrhaben und habe es auch nicht verstanden. Es hat ein wenig gedauert, zu akzeptieren, was da passiert ist, und dass es hier, an unserer Universität, passiert ist.

Was haben Sie dann gemacht?

Ich habe erst einmal versucht, ein paar Menschen zu erreichen und herauszufinden, was los ist. Zudem habe ich die Anordnung erteilt, dass bei uns, der Studierendenschaft, alle Büros geschlossen werden, dass alle Angestellten und Ehrenamtlichen erst einmal zu Hause bleiben. Und bald darauf kamen auch schon die ersten Medienanfragen.

Was ist seitdem auf Sie eingeprasselt?

Eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Es war ein Trommelfeuer der Medien. Wir haben die Anfragen alle beantwortet, denn wir sind die Vertreter einer öffentlichen Körperschaft. Das heißt, wir sehen uns in der Verantwortung, Ansprechpartner zu sein und so auch die Studierenden zu schützen.

Was können Sie darüber hinaus aktuell für die Studierenden tun?

Wir tauschen uns mit den betroffenen Fachschaften aus. Wir vermitteln in jede Richtung, wenn sich Studierende psychologische Hilfe wünschen. Wir denken darüber nach, einen dauerhaften Trauerort auf dem Campus zu etablieren. Und wir haben am Dienstagabend selbst zu einer digitalen Veranstaltung eingeladen, an der etwas mehr als 100 Studierende teilgenommen haben, sich austauschen und einander zuhören konnten.

Wie war die Stimmung?

Alle sind nach wie vor erschüttert. Manche haben noch immer nicht realisiert, was passiert ist.

Welche Wünsche und Nöte haben Sie in den letzten Tagen von den Studierenden erreicht?

Es ist der Wunsch da, dass die Tat aufgearbeitet wird. Viele Studierende wünschen sich auch einen permanenten Trauerort. Das Thema Permanenz ist hier allgemein wichtig: Es muss dauerhafte Unterstützungsangebote für die Studierenden geben, denn für die meisten ist es das erste traumatische Erlebnis in ihrem Leben. Und bei manchen werden Traumata bleiben. Wir werden das Ganze nicht so schnell beiseiteschieben können.

Rektor Eitel sagte, die Universität solle, entsprechend ihrem Motto, auch künftig "immer offen" bleiben. Wie sehen Sie das?

Ich sehe das wie Herr Eitel. Wir sind eine offene Universität. Dass eine solche Tat unsere gesamte akademische Institution ins Wanken bringt, ist nichts, was wir uns vorstellen können, und nichts, was wir wollen. Wir können deswegen nicht aufhören zu leben. Wir müssen weitermachen.

Haben Sie dennoch Verständnis für jene Studierende, die genau das nicht sofort können: weitermachen? Auch weil sie sich vielleicht nicht sicher fühlen?

Dafür haben wir vollstes Verständnis. Deshalb kämpfen wir dafür, dass die Studierenden sich Freiheiten nehmen, etwa Prüfungen verschieben können. Beim Thema Sicherheit empfinden die Studierenden sehr unterschiedlich. Die einen empfinden keine Angst, andere werden womöglich auch in einigen Monaten noch Ängste haben. Wir sind der Meinung, dass es langfristige Beratungsangebote braucht – keine Waffenkontrollen an Eingängen.