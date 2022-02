Heidelberg. (jul/phm/gro) Ein Zeichen der Anteilnahme, ein Stück Verbundenheit: Am Montag sind die Menschen in Heidelberg an mehreren Orten zusammengekommen, um der vor einer Woche getöteten Studentin zu gedenken.

In der Zentralmensa, Neuenheimer Feld

Um zwölf Uhr sitzen rund hundert Studenten im Foyer der Zentralmensa vor einer großen Leinwand, um dort die Übertragung des Gottesdienstes aus der Peterskirche zu verfolgen. Immer weitere Studenten kommen hinzu, holen sich einen Stuhl, andere bleiben stehen. In sich gekehrt verfolgen sie während der nächsten anderthalb Stunden den Gottesdienst, viele halten den Kopf gesenkt. Ein Student legt den Arm um eine Studentin, lange verharren sie so. Vom normalen Mensabetrieb ist hier kaum etwas zu spüren, nur aus weiter Ferne ist Stimmengewirr zu hören. Die Gedenkminute findet ein paar Minuten eher als zur Tatzeit – wenige Minuten vor 12.30 Uhr – statt, in diesem Moment könnte man im Foyer der Mensa eine Stecknadel fallen hören. Nach dem Gottesdienst stehen einige noch in Gruppen zusammen, die Anwesenden wirken betroffen. Eine 21 Jahre alte Studentin ist mit ihren Kommilitonen gekommen, die wie sie Biologie studieren. Sie habe gemischte Gefühle, sagt die junge Frau, sie habe die Hälfte des Kurses gekannt, in dem sich die Tat ereignet habe. Es sei Zufall gewesen, dass sie selbst an jenem Tag nicht dort gearbeitet habe. Schön fand sie, dass in dem Gottesdienst so viele Menschen sprachen.

Gut zwei Dutzend Menschen kamen vor der Zentralmensa im Neuenheimer Feld zusammen und hielten einen Moment inne. Foto: jul

Vor der Mensa, Neuenheimer Feld

Etliche Kerzen stehen vor der Zentralmensa im Neuenheimer Feld, doch sie brennen nicht bei dem Wind. Zwei junge Frauen knien trotzdem vor den Tulpen und Grablichten und versuchen, ein Licht zu entzünden. Wenige Minuten vor 12.30 Uhr, genau eine Woche nachdem die ersten Notrufe die Polizei erreichten, bleiben gut zwei Dutzend Menschen stehen, um einen Moment innezuhalten. Eine Frau aus Wieblingen ist an ihrem freien Tag hierhergekommen. Sie ist keine Studentin, arbeitet im Versorgungszentrum des Uniklinikums. Vor einer Woche sei sie im Dienst gewesen, erzählt die Frau, sie sei also ganz in der Nähe gewesen. Ihren Weg hierher habe sie gefunden, um diesen Moment an der Seite von anderen Menschen zu verbringen – auch wenn sie sie nicht kennt.

Vor der Peterskirche, Altstadt

Seit 11.55 Uhr läuten die Kirchenglocken. Polizei und Sicherheitsdienst umstellen die Peterskirche in der Altstadt, der Ordnungsdienst regelt den Verkehr. Vereinzelt stehen rund 20 Menschen vor dem Kirchengebäude. Zu ihnen zählt Berit Hubrecht, die während der Tat mit dem Bus auf dem Weg ins Neuenheimer Feld war. "Mir ist das alles noch sehr präsent", erzählt sie. "Die aufgeregte Stimme, die mir im Bus zurief, dass ich aussteigen soll, da sonst große Gefahr drohe." Die Ereignisse seien ihr sehr nahe gegangen, berichtet sie.

Friedenskirche, Handschuhsheim

Auch die Handschuhsheimer Friedenskirche überträgt die Trauerfeier. Zahlreiche Heidelberger sind gekommen, vor dem Beginn zünden sie am Altar eine Kerze an. Als um 12 Uhr die Orgelmusik aus der Peterskirche erklingt, wird es andächtig still. "In den Tagen nach der Tat habe ich viel darüber nachgedacht, dass es wirklich jeden hätte treffen können – gerade wenn man weiß, wie nahe man selbst dran war", erzählt die 26 Jahre alte Studentin Hanna. Sie war am vergangenen Montag im Café Botanik mittagessen, nicht weit vom Tatort entfernt. Auch Christiane Schadewaldt ist hier, um Anteil zu nehmen. Sie sei selbst Dozentin, erzählt sie, und sie sei von der Tat noch immer schockiert. "Wie schnell geht es, dass man als Vater oder Mutter sein Kind verliert", sagt ihr Ehemann Siegfried. Auch Seelsorger sind anwesend, etwa die Eppelheimer Pfarrerin Christina Blázquez. Sie ist gekommen, um für andere da zu sein, doch auch ihr selbst sei es ein Anliegen gewesen. Sie kenne einen Studenten, der vergangene Woche in dem Hörsaal saß, erzählt Blásquez. Sie findet es schön, mit der Friedenskirche einen Ort zu haben, der sie die Verbundenheit der Menschen in Heidelberg spüren lasse.