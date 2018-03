Heidelberg. (rie) Seit fast zwei Jahren streitet sich die Stadt mit der Familie Hofbauer, weil diese in ihrem Anwesen im ehemaligen "Alten Kohlhof" keine richtige Gaststätte einrichtet - jedenfalls nach Lesart der Stadt. Und die pocht darauf, weil ein Grundbucheintrag den Eigentümer zum Betrieb einer Gaststätte verpflichtet. Der Streit geht am Mittwoch, 10 Uhr, am Landgericht, Kurfürstenanlage 15, weiter. Dann sollen Zeugen darüber Auskunft geben, ob es denn nun - vor der Rückkaufklage der Stadt - dort oben ein richtiges, öffentliches Restaurant gab oder nicht.

Auch ein anderes Gebäude am Kohlhof wurde einst gastronomisch genutzt - und es ist seit Jahrzehnten im Besitz der Stadt: die "Villa Braunbehrens", ein über 100 Jahre alter Jugendstil-Bau. Der Gastronom Karl Ehmann pachtete das Haus 1959 und führte bis etwa 1970 das beliebte Ausflugslokal "Café Ehmann". Später wohnte dort der Bildhauer Klaus Horstmann-Czech - bis März 2016. Jetzt steht die Villa leer.

Warum also nicht dort wieder einen Pächter für eine Gastronomie suchen? "Es wurden mehrere Nutzungsmöglichkeiten in Betracht gezogen, die jeweiligen Realisierungen scheiterten aber aus unterschiedlichen Gründen", heißt es dazu auf RNZ-Anfrage in schönstem Amtsdeutsch von der Stadt. Es gebe auch aktuell Gespräche zur weiteren Verwendung der Immobilie. Man wolle "das Objekt einer nachhaltigen Nutzung zuführen", heißt es weiter. Eine Gaststättennutzung hingegen würde in dem Wohngebäude laut der Stadt "erhebliche zusätzliche Investitionen in Sanierungs- und Umnutzungsmaßnahmen voraussetzen".