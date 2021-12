Von Birgit Sommer

Heidelberg. Robert Rädel vom Restaurant "oben" auf dem Kohlhof wird in einer Serie des Saarländischen Rundfunks porträtiert. Luxus, sagt der mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Koch, das bedeute für ihn "mit Liebe und besonderer Aufmerksamkeit" hergestellte Menüs, deren Zutaten nicht von der anderen Seite der Welt kommen. Der Film von Christoph Heymann, der im Oktober entstand, lässt die Protagonisten zu Wort kommen und verzichtet auf eine Erzählstimme. Eine beeindruckende Kameraführung zeichnet dazu prächtige Bilder von der Arbeit Rädels, der auch neue Verarbeitungstechniken entdeckt und etabliert.

Herr Rädel, der Saarländische Rundfunk erzählt Geschichten aus der Spitzenküche. Was ist Ihre besondere Geschichte?

Der Bezug zur Regionalität bei unseren Gerichten spielte eine große Rolle, also der Küchenstil, und die Gastfreundschaft, die wir ausstrahlen. Sicher hat auch der Rechtsstreit des Eigentümers mit der Stadt darüber, ob das "oben" das richtige Restaurant an der Stelle ist, Aufmerksamkeit erregt. Darum geht es im Film auch kurz. Das ist in Ordnung.

Hintergrund > Der Streit um den "Alten Kohlhof" zwischen der Familie Hofbauer und der Stadt tobt seit fünf Jahren. Die Hofbauers erwerben das ehemalige Ausflugslokal 2015 – und übernehmen damit die vertragliche Pflicht, dort ein Restaurant zu betreiben, was sie zunächst nicht tun. Die Familie [+] Lesen Sie mehr > Der Streit um den "Alten Kohlhof" zwischen der Familie Hofbauer und der Stadt tobt seit fünf Jahren. Die Hofbauers erwerben das ehemalige Ausflugslokal 2015 – und übernehmen damit die vertragliche Pflicht, dort ein Restaurant zu betreiben, was sie zunächst nicht tun. Die Familie argumentiert 2016 auf Nachfrage der Stadt, ein Lokal lasse sich dort wirtschaftlich nicht betreiben. Am 15. Januar 2017, dem letzten Tag der Frist, wird dennoch das " oben" eröffnet. Die Stadt hält den Vertrag trotzdem nicht für erfüllt und reicht im September 2017 Klage auf Rückkauf ein. Die Entscheidung des Oberlandesgerichtes Karlsruhe steht noch aus.

Belastet es Sie bei Ihrer Arbeit, dass das noch nicht ganz ausgestanden ist?

Das hat mich am Anfang belastet, schließlich geht es um meinen Arbeitsplatz, um das, was ich kreiert habe. Es war ja ein großer Wunsch von mir, in der Region Heidelberg zu bleiben, als das "oben" im Landgut Lingental geschlossen wurde. Aber mit der Eröffnung des Restaurants ist das dann in den Hintergrund getreten. Momentan fühlt es sich nicht so präsent an.

Was ist bei Ihnen anders als in anderen Gourmet-Restaurants?

Wir haben nur vier bis fünf Tische. Das Interieur ist liebevoll und individuell gestaltet, wir erzeugen damit Wohnzimmeratmosphäre. Und wir nehmen uns Zeit für die Gäste, wir bitten sie für ein oder zwei Gänge in die Küche und unterhalten uns mit ihnen. Die Zeit vergeht an den Abenden wie im Flug, für uns und für die Gäste.

Im Film beschreibt Sie Ihr Freund, der Koch Jonah Ramos, als "Zen-Meister", und alles, was Sie tun, wirkt tatsächlich total entspannt.

Ja, es ist ein ruhiges Arbeiten bei uns. Ich bin eher ein ruhiger Mensch und trete erst mal zurück und beobachte.

Mit Ihnen kriegt man keinen Krach?

Man versucht, tolle Menschen um sich zu haben, die zu einem passen.

Sie sind in der Küche mit Köchin Mona Schmid nur zu zweit, dazu kommt im Service und als Sommelière Natascha Brand. Wie schafft man das große Programm mit so wenigen Leuten?

Wir haben eine Viertagewoche, können gut organisieren, und der Gäste-Zustrom ist konstant.

Türen aufschließen, putzen, E-Mails beantworten – das läuft bei Ihnen genauso wie bei einem privaten Gastgeber, erzählen Sie im Film.

Wir haben noch eine Frau, die das Organisatorische auffängt, und einen Studenten als Spüler. Aber tatsächlich sind wir abends zu dritt und deshalb auch so nahbar. Man sieht sofort, wie wir arbeiten. Unsere Gäste sorgen dann für Abwechslung.

Beim Gespräch am Herd?

Das war von Anfang an unser großes Plus. Ein Gespräch am Tisch kann nur kurz sein, aber in der Küche, während ich weiterkoche, kann ich mitreden. Wir haben manchmal sehr interessante Gäste, die etwas zu erzählen haben.

Im Film folgt man Ihnen zum Fischer am Rhein, weil Sie seit Jahren keine Meeresfische mehr verarbeiten. Man sieht auch, wie Sie Tannenzapfen zum Glimmen bringen für einen feinen Rauchgeschmack. Was legen Sie denn da auf die Zapfen?

Das ist Reh-Tatar, ein Bestandteil des Hauptganges. Die Kamera ist ganz nah dran an den Gerichten. Super, was die Technik hier rausholt.

Info: "Am Pass – Geschichten aus der Spitzenküche", Robert Rädel ist am 12. Februar, 17 Uhr, zu sehen. Die Serie läuft ab 8. Januar im Fernsehen des Saarländischen Rundfunks und ist jetzt bereits in der ARD-Mediathek abzurufen.