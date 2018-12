Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Feiner geht es kaum: Mit 23,75-karätigem Gold hantiert Nicola Wilke ein paar Meter über den Köpfen der ahnungslosen Touristen auf der Alten Brücke. Die Restaurateurin gibt den alten Inschriften am Brückentor ihren Glanz zurück. Das Ergebnis können Touristen und Einheimische allerdings erst dann bestaunen, wenn das Gerüst um das Heidelberger Wahrzeichen abgebaut wird.

"Wir müssen uns hier immer absprechen", erklärt Wilke, die gerade eine Etage unter den Handwerkern die Grundierung angebracht hat. "Das muss man irrsinnig exakt machen", so die Restaurateurin. Und dann vor Staub schützen: Nicht nur die Mixtion, ein "Anlegeöl", ist empfindlich: "Wenn Sie das Gold mit den Fingern aufheben, ist es sofort weg", verrät Wilke.

Auch das alte Edelmetall in der Inschrift hat es nicht bis heute überlebt: "Bin ich da mit der Hand drüber gegangen, ist es direkt weggeflogen." Als Restaurateurin bricht es ihr das Herz: "Man versucht ja eigentlich, so viel wie möglich zu erhalten", so Wilke, "hier war das aber nicht möglich. Die alte Substanz war zerstört."

Nach knapp drei Wochen muss Wilke nur noch wenige der Buchstaben vergolden. Die werden dann auch lange Zeit glänzen: "25 bis 50 Jahre kann so etwas ohne Weiteres überleben", meint die Restaurateurin und erklärt: "Nur mechanische Einflüsse können Gold schädigen."

Deshalb sieht der Teil der Inschrift, der vom Giebel geschützt ist, auch noch besser aus: Die feinen Partikel, die der Wind mit sich trägt, reiben nach und nach das Edelmetall ab. Und auch während der Vergoldung ist der Wind problematisch: "Hätte ich hier normales Blattgold, würde es schon wegfliegen, nur weil ich spreche", erklärt Wilke. Dafür gibt es besonderes "Sturmgold", das leicht am Papier haftet, auf dem es geliefert wird. Sobald die Mixtion gerade trocken genug ist, legt Wilke es an und drückt es mit den Fingern in die Kerben. Was übersteht, kann sie mit einem Pinsel verarbeiten.

Mit einer Dicke von bis zu einem siebentausendstel Millimeter ist das Sturmgold allerdings genau so dünn wie das herkömmliche Blattgold. "Das wurde schon seit dem Mittelalter so dünn geschlagen", weiß die Restaurateurin. Bei Ausgrabungen habe man sogar herausgefunden, dass die Ägypter 2500 Jahre vor Christus ein Tausendstel Millimeter dünnes Blattgold herstellen und verwenden konnten.

Mittlerweile steht Wilke seit drei Wochen auf dem Gerüst am Brückentor - fünf Tage die Woche, etwa sechs Stunden am Tag. Die Pausen verbringt sie Zuhause, von wo sie einen der Türme vom Balkon sehen kann. Derzeit gehen auch die Temperaturen in den Keller: "Noch ist das einzige, was kalt wird, die Füße", lacht Wilke. Doch bald könnte sie Probleme mit der Grundierung und dem Anlegeöl bekommen. Die lassen sich nur verarbeiten, wenn die Außentemperatur über dem Gefrierpunkt liegt. Die letzten der 164 Buchstaben wird sie allerdings im Zeitplan vergolden können, ist sie sicher. Dann wird sie ein "Buch" mit 250 Blättern Gold verarbeitet haben. Wie viel es kostet, ist nicht einfach zu sagen: "Das hängt vom Tagespreis ab", weiß Wilke. Weil sie gleich zwei "Bücher" kaufte, zahlte sie 1,20 Euro - pro Blatt.