Von Rolf Kienle

Heidelberg. Er galt als ein unermüdlicher Kämpfer und Kletterästhet: Der Heidelberger Bergsteiger Reinhard Karl war der erste Deutsche auf dem höchsten Gipfel der Welt. Im Mai 1978 schaffte er den 8848 Meter hohen Mount Everest gemeinsam mit dem Südtiroler Reinhold Messner. Vier Jahre später verunglückte er tragisch an einem anderen Achttausender.

Seitdem sind mehrere Bücher und Veröffentlichungen über ihn erschienen, er selbst hat mit seinen Büchern Begeisterung für die Berge geweckt, nun aber hat sich der Bergfilmer und Autor Harald Weiß aufgemacht, eine Dokumentation fürs Fernsehen über den Heidelberger zu drehen. Weiß gehört zu den Kennern der Bergsteiger-Szene. Karls Witwe Eva Altmeier war dieser Tage eine der Gesprächspartnerinnen von Weiß und erzählte, wie sie Reinhard Karl kennenlernte und wie es war, mit einem der Großen der Bergsteiger zusammenzuleben.

Reinhard Karl. Foto: privat

Charakteristisch für ihn war sein Blick auf die Berge. "Bergsteigen wurde für mich so etwas wie eine andere Wirklichkeit; bedeutete kennenzulernen, dass es auch noch etwas anderes gibt als Arbeit, Akkord, Autos." Der gelernte Automechaniker trug mit seinen Fotos und seinen Texten zu einem neuen Denken über das Bergsteigen bei. Er sah sich nicht in der Tradition der Luis-Trenker-Kletterer, der harten Kerle, die weder Tod noch eisige Nordwände scheuten. Heldenstatus war ihm eher ein Graus. Er war auf der Suche nach einem intensiven, naturnahen Leben. Er wollte frei sein und Teil einer Generation mit neuen Wegen und Werten. Reinhold Messner nannte ihn später den "Sprecher einer ganzen Generation". Seine Fotos hatten und haben bis heute eine große Ausdruckskraft.

Bei einem Vortrag in der Heidelberger Stadthalle fand Messner Jahre später einen schönen Vergleich: Der Königstuhl sei wichtiger gewesen für den deutschen Alpinismus als die Alpen. Ein Satz, den man erklären muss. Eva und Reinhard Karl wohnten in der Gaisbergstraße in der Weststadt – ein idealer Startpunkt für die täglichen Trainingsläufe. Die führten hinauf auf den Königstuhl, hinunter über die Alte Brücke zum Heiligenberg, dort bis zum Weißen Stein und wieder zurück in die Weststadt. "Zwei bis drei Stunden", erzählt Eva Altmeier vor der Kamera, war er jeweils unterwegs. Sie begleitete ihn ein Stück des Weges, ohne jede Chance auf eine ganze Strecke. "Ich war damals ziemlich unsportlich und habe noch geraucht."

Am Wochenende mussten es die Buntsandstein-Wände der Südpfalz sein. Mit dem Rennrad fuhr er freitags nach Feierabend Richtung Hinterweidenthal, übernachtete in einer schlichten Hütte und kletterte an Türmen und Massiven. Mit 17 Jahren packte ihn das Kletterfieber, erste Felsberührung hatte er an den Wänden des Battert bei Baden-Baden. Dann ging es immer weiter. Er schaffte die schwersten Routen der Alpen, durchstieg die Eiger-Nordwand in anderthalb Tagen. Reinhold Messner bot ihm schließlich an, ihn auf den Mount Everest zu begleiten. Messner hatte sich vorgenommen, den Gipfel ohne Hilfe von Sauerstoffflaschen zu bezwingen, was bis dahin als ausgeschlossen galt.

Kennengelernt haben sich Eva und Reinhard im "Westafrika-Seminar" bei Professor Fricke. Zunächst war es "ein schneller Blickkontakt". Es wurde bald mehr. Das war im Wintersemester 1979. Gemeinsam gingen sie nach einem Seminar den Neckar entlang bis zum Russenstein, ein Kletterfels. "Reinhard zog die Cowboystiefel aus und kletterte die Wand hoch." Barfuß. Eva Altmeier dachte noch: "Der spinnt." Was soll man von einem Kerl halten, der ohne jede Ausrüstung, Sicherung und Schuhe die Wände hochgeht?

Der Bergfilmer Harald Weiß hat die Dokumentation über den ersten Deutschen auf dem Mount Everest lange geplant. Doch zu Beginn, 2013, blieben positive Signale der Fernsehredaktionen und Produktionsfirmen aus, das Vorhaben landete in der Schublade. Anfang 2020 ergriff er nochmals die Initiative – mit Erfolg. Ende Mai soll der Film fertig sein, nach vielen Interviews, unter anderem mit Reinhold Messner, den Huber-Brüdern und Karl-Biograf Tom Dauer, aber auch mit Karls Familie.

Was Reinhard Karl vor allem faszinierte, war die besondere Ästhetik der Berge, ungewöhnlich war seine Perspektive. Er schrieb: "Bergsteigen erklärt mir mehr vom Leben, als der ganze Gesellschaftsverbesserungskäse, der mit 20 Sätzen die ganze Welt erklärt."