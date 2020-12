Von Julia Lauer

Heidelberg. Das Gespräch dauert schon eineinhalb Stunden, Hannah Monyer hat erzählt, was sie als junges Mädchen zur Flucht aus Rumänien bewog, wie sie vor mehr als 40 Jahren ihr neues Leben in Heidelberg begann, wie sie zu einer der bekanntesten Hirnforscherinnen Deutschlands wurde – bis plötzlich ein winziges Detail in dieser Geschichte fehlt. "Wissen Sie", sagt sie beim Treffen im Konferenzraum des Deutschen Krebsforschungszentrums, "mir fällt nicht mehr ein, wie das Hotel damals hieß, Hotel Adler vielleicht ..." Noch einen Moment lang sucht sie nach dem Namen, bevor sie wieder beim Thema ist. Auch eine Gedächtnisforscherin kann mal etwas vergessen. Aber wie geht sie damit um?

Natürlich: Es inspiriert sie. "Wenn ich etwas vergesse, will ich verstehen, warum. Ich bin mir selbst Experimentator und Objekt", erklärt die Medizinerin, die das Institut für Klinische Neurobiologie im Neuenheimer Feld leitet. Das menschliche Gehirn, wie es lernt und wie es erinnert: Das sind die Themen, denen sie einen großen Teil ihres bisherigen Lebens gewidmet hat. Mit großem Erfolg. Die 63-Jährige erhielt viele renommierte deutsche Wissenschaftspreise, darunter der Leibniz-Preis. Seit diesem Freitag ist nun offiziell, dass mit dem Lautenschläger-Preis, der alle zwei Jahre an der Universität Heidelberg vergeben wird, eine weitere Ehrung hinzukommt.

Monyers Büro befindet sich im zweiten Stock des Deutschen Krebsforschungszentrums, vor der Tür stehen eine Kaffeemaschine und ein Regal voller Bücher. Den wissenschaftlichen Nachwuchs, dem sie im Flur begegnet, grüßt sie mal auf Englisch und mal auf Italienisch; fünf Sprachen spricht sie fließend. In diesen Räumlichkeiten liest sie sich durch Forschungsliteratur, misst im Labor gemeinsam mit ihren Mitarbeitern die Hirnströme von Mäusen oder lässt sie über Teststrecken laufen. Sie isoliert einzelne Gene aus Zellen und manipuliert sie anschließend. Mit alldem will die Professorin für Neurobiologie mehr darüber herausfinden, wie das Gehirn funktioniert: angefangen von Molekülen über Zellen und Zellnetzwerke bis hin zum Verhalten.

"Es hat Schönheit, einer Sache auf den Grund zu gehen", beschreibt Monyer ihren Antrieb. Und damit meint sie nicht nur die großen Einsichten, die ihr vergönnt waren, sondern auch die kleinen Antworten, die sie immer wieder findet. 30 Mitarbeiter betreut sie heute. Einer von ihnen untersucht die Anatomie eines Zelltyps, ein anderer dessen Kommunikation mit einer bestimmten Gehirnregion, ein weiterer, wie sich Alkohol auf ihn auswirkt. Bei so vielen Projekten geht es irgendwo immer einen Schritt voran.

Dass Wissenschaft auch Knochenarbeit ist, bestreitet sie nicht. Und wenn das Gehirn der Forschungsgegenstand ist, ist es vielleicht besonders schwer, die Arbeit auch mal ruhen zu lassen – schließlich meldet sich der Forschungsgegenstand andauernd zu Wort. Wenn sie beispielsweise ein Picasso-Bild im Museum betrachtet und es sie an etwas erinnert, bringt es sie zum Nachdenken darüber, wie individuelles und kollektives Gedächtnis zusammenhängen. Und auch wenn sie Orchestermusik hört, die Claudio Abbado dirigiert hat – was sie gerne tut –, hat sie gleich wieder diesen einen Zelltyp vor Augen, der bei motorischer Bewegung mehrere Hirnregionen koordiniert, so als wäre es ein Orchester. "Wenn du es liebst, ist es dein Leben", sagt Monyer über ihre Arbeit. Dass sie die Interview-Anfrage dieser Zeitung noch um 0.38 Uhr beantwortet hat, überrascht einen da nicht mehr.

Monyer ist Naturwissenschaftlerin. Aber dort, wo es um Strukturen und Funktionen des Gehirns geht, ist auch der Geist nicht weit. Für ihre Doktorarbeit saß sie denn auch nicht im Labor, sondern in der Bibliothek. "Das Phänomen der Eifersucht im Werk von Marcel Proust und in der psychiatrischen Literatur seiner Zeit", lautete später deren Titel. "Bei Musik, bildender Kunst oder Literatur geht es auch darum, ob sie etwas ausdrücken können, was die Kranken nicht beschreiben können", erklärt sie ihr Interesse. Nach der Doktorarbeit wurde sie Ärztin, arbeitete in der Kinderpsychiatrie. "Ich war eine sehr zufriedene Ärztin", sagt sie im Rückblick. Das hielt sie aber nicht davon ab, schlussendlich doch den Weg der Wissenschaft einzuschlagen.

Eine Mischung aus Kopf und Bauch habe ihr in ihrer Laufbahn geholfen, erzählt sie, außerdem eine ordentliche Portion Durchhaltevermögen. "90 Prozent sind solide Forschung: Daten finden und sammeln. Und dann kommt es vielleicht zwei-, dreimal vor, dass man etwas entdeckt, sodass man den Atem anhält." So wie damals, als sie Nervenzellen von Mäusen untersuchte und dabei etwas fand, was ihr als Wissenschaftlerin eine Sternstunde bescherte. "Unter 300.000 radioaktiv markierten Punkten hatten wir den NMDA-Rezeptor gefunden, der fürs Lernen wichtig ist", beschreibt sie den großen Moment. Im Gespräch gestikuliert sie viel und ist überhaupt sehr lebendig. Manches erzählt sie, noch ehe man sie fragen kann.

In der Forschung sei es wie im Leben, schlussfolgert sie sodann: "Wir haben viele Beziehungen, die uns etwas bedeuten, sind aber am Ende nur ein- oder zweimal so richtig verliebt gewesen." Und im Leben wie in der Forschung müsse man das Glück haben, zu erkennen, wann es sich dranzubleiben lohnt. Und so oft sie auch betont, dass Glück, günstige Umstände und hilfreiche Vorbilder für ihren Werdegang wichtig waren – die zierliche Frau sagt auch: "Ich bin bescheiden, aber so bescheiden auch wieder nicht. Ich weiß schon, was ich will." Und das nicht erst seit eben.

Denn dass sie sich mit dem Gehirn beschäftigen will: Das war ihr schon in jungen Jahren klar. Hannah Monyer wurde 1957 als Kind deutscher Aussiedler in Großlasseln geboren, in einem Dorf, das ziemlich genau in der Mitte Rumäniens liegt. Dass sie das "R" rollt, erinnert daran. Mit 14 Jahren ging sie nach Cluj-Napoca, auf Deutsch Klausenburg, Rumäniens zweitgrößte Stadt. Dort besuchte sie die englische Schule, las ausländische Bücher, stets mit dem Ziel, Ärztin zu werden. Im Internat hatte sie Heimweh, die Familie fehlte ihr. "Ich habe viel geweint, und mein Vater hat mir gesagt, ich müsste nicht dort bleiben." Aber sie hielt an ihrem Plan fest und folgte der Fährte, die der Verstand ihr legte. Das Ziel: Heidelberg mit seiner berühmten Universität.

Dass Erinnerung sich wandelt, hat Monyer in ihren Vorträgen mehrfach betont. Wie verändert sich ihr Blick auf ihre eigene Geschichte, wenn sie sie immer wieder erzählt? "Ich bin Erinnerungsforscher genug, um zu merken, dass meine Antworten heute anders sind als andere Male, dass ich beim Erzählen andere Assoziationen habe", erklärt sie. "Und vielleicht", fügt sie hinzu, das Papiertaschentuch noch in der Hand, "sind mir heute beim Erzählen die Tränen gekommen, weil mich zur Zeit der Verlust der Heimat beschäftigt." Doch auch wenn es schmerzhaft war, zu gehen: Sie habe es nie bereut, sagt sie.

Nach drei Jahren auf dem Internat, 1975, sah sie einen günstigen Moment für ihre Ausreise gekommen. Es war die Zeit des Kalten Krieges, Nicolae Ceausescu herrschte über das Land. "Die richtig schlimme Zeit in Rumänien kam erst später, das ist die Zeit, die Herta Müller in ihren Büchern beschreibt." Trotzdem: Monyer war siebzehneinhalb, und sie wollte raus. Einem General erklärte sie, sie wolle das Land ihrer Vorfahren kennenlernen, er händigte ihr die nötigen Papiere aus. "Als Volksdeutsche konnte ich legal ausreisen", erklärt sie im Rückblick. Dass sie damals nicht nur einen Urlaub plante, wusste nur ihr Bruder. Aber die Mutter ahnte, dass es ein Abschied auf lange Zeit sein würde. Und als sich ihr Kind auf die Reise machte, sagte sie: "Ich weiß, du kommst nicht wieder."

Kurz bevor ihr Zug in Stuttgart eintraf, schenkte ihr eine ältere Dame aus dem Abteil zwei Mark. "Ich hatte ja kein Geld", erinnert sich Monyer. Heute lebt sie im Stadtteil Neuenheim, doch damals führte ihr Weg sie zunächst nach Rothenburg, wo Bekannte ihrer Eltern leben. Dort putzte sie in dem Hotel, dessen Name ihr nicht mehr einfällt. Dann schließlich Heidelberg. Nach kurzem Aufenthalt in einem Wohnheim in Kirchheim vermittelte das Sozialamt sie an eine Pfarrersfamilie auf dem Boxberg, bei der sie unterkam. Kaum hatte sie ihr Abitur vom Hölderlin-Gymnasium in der Tasche, begann sie ihr Medizinstudium.

Die Zukunft konnte kommen, und sie dauert an. Manches hat Monyer erforscht, anderes hat sie noch vor sich. Die Auslotung des Vergessens zum Beispiel: Das steht als Nächstes an.