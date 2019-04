So wird die angebliche Bahnstadt-Wohnung in Immobilienportalen im Internet angepriesen. Foto: Screenshot

Heidelberg. (jola) Fast wäre Paul Hartfeld in die Falle getappt - und möchte jetzt alle warnen, die sich von günstigen Angeboten bei den einschlägigen Immobilienportalen locken lassen. 3000 Euro hätte es ihn fast gekostet, doch der 39-Jährige ließ sich nicht täuschen.

Es ist Ostermontag: "Ich hatte nicht viel zu tun und bin im Internet rumgesurft", erzählt Hartfeld. Weil er gerade eine Wohnung sucht, stöberte er die Anzeigen durch. Eine Drei-Zimmer-Wohnung in der Bahnstadt schien ihm günstig: "Klar, der Preis für 90 Quadratmeter war immer noch hoch, aber unter dem Durchschnitt." Provision oder andere Gebühren sollten ebenfalls nicht anfallen. "Aus Spaß haben wir gesagt, okay, machen wir es einfach mal."

Auf Hartfelds Nachricht kommt zügig eine Antwort. Die Dame erklärt, sie lebe in Portugal und habe deshalb eine internationale Maklerfirma engagiert. "Sie schrieb, sie wollten die Wohnung verkaufen, weil sie sich neu orientieren wollen." Die weitere Kommunikation läuft nicht mehr über das Portal, sondern über die privaten E-Mail-Adressen.

Die Besichtigung solle schnell über die Bühne gehen, drängt die Verkäuferin: "Am besten schon am Donnerstag oder Freitag." Die Wohnung sei für Hartfeld reserviert. "Man lässt sich wirklich mitreißen", erklärt der 39-Jährige. Aus dem Spaß wurde doch Ernst: "Man wundert sich schon, in welcher Stimmung man ist." Doch dann kommt die Nachricht: Hartfeld soll 3000 Euro überweisen, um die Wohnung sehen zu können. "Da sind wir stutzig geworden."

Der Bahnstädter will jetzt genauer hinschauen, doch das Inserat ist bereits gelöscht. Er geht zur Adresse der Immobilie und findet die Wohnung vor - verstaubt, der Garten ist ungepflegt. Jetzt nimmt er den Internetauftritt des Maklerbüros genauer unter die Lupe. "Sie haben wirklich eine gute Seite." Doch: Die dort aufgelisteten Angestellten inklusive Fotos gibt es zwar, arbeiten aber woanders, findet Hartfeld heraus: "Es ist alles zusammengesponnen." Über seine Rechtsschutzversicherung fragt der 39-Jährige nach und erfährt: Die Firma gibt es nicht.

Diese und andere Betrugsmaschen rund um Immobilienportale sind kein seltenes Phänomen. Die Verbraucherzentrale warnt, niemals vor der Besichtigung in Vorleistung zu gehen, ob nun in Form einer Kaution für die Wohnung, für die Besichtigung, das Verschicken eines Schlüssels oder Ähnliches. "Werden Sie von einem vermeintlichen Eigentümer aufgefordert, vorab eine Kaution zu bezahlen, lassen Sie lieber die Finger von der Immobilie."

Auch auf Daten sind die Betrüger aus und fragen zum Beispiel per E-Mail nach einer Kopie des Personalausweises. "Das sollten Sie nicht tun: Mit dem Personalausweis können Betrüger Ihre Identität bei illegalen Geschäften nutzen", erklären die Verbraucherschützer.

Angeblich hätte Hartfeld die 3000 Euro nach der Besichtigung wiederbekommen. "Aber das will ich ganz sicher nicht ausprobieren", lacht er. Nach wenigen Tagen war die Euphorie bei ihm vorbei: "Wir haben ziemlich lange daran geglaubt." Jetzt möchte der 39-Jährige andere davor warnen, weil er am eigenen Leib erlebt hat, wie anfällig er geworden ist. "Man glaubt ja, man ist der Auserwählte."