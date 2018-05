Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Viele gut gelaunte junge Leute, einige "Stresser" und ein paar Jugendliche, die zu tief ins Glas geschaut haben: Bei der Abiturientenfeier auf der Neckarwiese war es das übliche Bild. Doch vieles deutete darauf hin, dass die Lage nicht mehr so eskalieren würde, wie es noch im letzten Jahr der Fall war: An die 40 Jugendlichen tranken sich fast besinnungslos, 14 landeten damals im Krankenhaus. Dazu kamen Müllberge und verdreckte Vorgärten.

Abifeier auf der Heidelberger Neckarwiese - Die Fotogalerie











































800 Feierwillige waren in der Spitze dieses Mal auf der Neckarwiese - knapp halb so viele wie im letzten Jahr - schätzt die Polizei. "Noch ist es richtig entspannt - es sind offensichtlich noch nicht alle da", so Pressesprecher Norbert Schätzle um 16.30 Uhr. Realschüler werden in diesem Jahr jedenfalls kaum dabei gewesen sein. Sie schrieben bereits am Freitag ihre letzte Prüfung.

"Am Anfang war echt wenig los", resümiert auch Kian Samani, der mit seinen Klassenkameraden vom Helmholtz-Gymnasium seit 14 Uhr feierte. Der 18-Jährige möchte Sportmediziner werden und zeigte sich schon bei der Feier verantwortungsbewusst: "Wir sind alle darauf bedacht, wenig Müll zu hinterlassen und unsere Pfandflaschen an Sammler abzugeben. Wir freuen uns über das Ende des Alkoholverkaufsverbots, aber wir wollen sicher kein Alkoholkonsumverbot auf der Neckarwiese", so Samani.

Die Neckarwiese am Morgen nach der Abi-Feier. Foto: PR-Video

Michael Masih vom St. Raphael-Gymnasium stößt ins gleiche Horn: "Wenn ich eine Reifeprüfung bestanden haben will, steht das in Verbindung mit der Freiheit, jetzt zum Beispiel zu studieren, aber es gehört auch dazu, Verantwortung zu übernehmen", betont der 16-Jährige. Mit dem Abitur in der Tasche möchte er in Freiburg Jura studieren. Benedikt Gasenzer macht erst 2019 seinen Abschluss und erklärt: "Ich darf nächstes Jahr trinken, dafür muss ich jetzt hier aufräumen."

Die Einsatzkräfte sind geteilter Meinung über die Feier: "Derselbe Spaß wie jedes Jahr", sagt Winfried Kurtz vom Roten Kreuz lakonisch. Sechs Jugendliche wurden schon vor 18 Uhr behandelt - einer landete im Krankenhaus. "Und ich sehe da durchaus noch Potenzial", ergänzt der Einsatzleiter mit einem Blick über die Menge auf der Neckarwiese.

Die Polizei dagegen sieht es anders. Zwar wurde ein Besucher vorläufig festgenommen: "Das war aber kein Abiturient", betont Schätzle. "Das sind Stresser, die aus der Peripherie kommen. Deren übliche Masche: Die Mädels anbaggern, bis eine Reaktion von Freunden kommt - und dann gibt’s auf die Nase", so der Polizeisprecher.

Eine ganze Reihe Baustellentoiletten sollten in diesem Jahr auch verhindern, dass die jungen Leute ihre Notdurft in den Vorgärten verrichten. Abiturient Masih fasste es so zusammen: "Mein Ziel ist es, heute keinen Müll zu produzieren und trotzdem gut drauf zu sein."