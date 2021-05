A656 bei Heidelberg. (pol/rl) Weil er an einer Ausfahrt im Rückwärtsgang wieder auf die Autobahn fahren wollte, sorgte ein Autofahrer am Sonntag für einen Unfall.

Laut Polizeibericht war ein Kombi mit zwei Insassen gegen 13.20 Uhr auf der A656 in Richtung Mannheim unterwegs. Am Autobahnkreuz Heidelberg bog er zunächst in Richtung Frankfurt ab, aber entschied sich offensichtlich plötzlich um: Er legte den Rückwärtsgang ein, um dann wieder zurück auf die rechte Spur der A656 zu fahren.

Eine hier regulär fahrende 30-jährige Fiat-Fahrerin bemerkte den rückwärts fahrenden Kombi gerade noch rechtzeitig und konnte bremsen. Damit verhinderte sie zwar einen Zusammenstoß mit dem Kombi, aber setzte ihren Fiat in die Leitplanke.

Glücklicherweise blieb sie unverletzt. Sowohl am Fahrzeug der 30-Jährigen, als auch an der Leitplanke entstand Sachschaden. Als sie den Falschfahrer zur Rede stellen und die Unfalldaten austauschen wollte, fuhr er in Richtung Mannheim davon.

Das Auto soll ein älterer silberfarbener Kombi mit rumänischem Kennzeichen gewesen sein. Der Kombi-Fahrer soll etwa 30 bis 35 Jahre alt sein und hatte kurze dunkle Haare. Sein Beifahrer soll etwa 45 bis 50 Jahre alt gewesen sein, hatte kurze dunkle Haare und trug einen beigefarbenen Pullover.

Hinweise erbittet die Autobahnpolizei Mannheim unter der Telefonnummer 0621/470930.