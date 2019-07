A656 bei Heidelberg. (pol/mün) Ein Schwerlasttransporter muss am Donnerstagmittag aus der Baustelle am Autobahnkreuz Heidelberg gelotst werden. Dafür wird die A656 in Richtung Mannheim für eine Stunde ab 12 bis 13 Uhr gesperrt.

In der Nacht hatte der Fahrer sich gegen 2.30 Uhr in der Baustelle verfahren und musste dann im Baustellenbereich geparkt werden. Damit der Schwerlasttransport

Der Verkehr der Bundesstraße B37/ Bundesautobahn 656 in Richtung Mannheim wird deshalb ab 12 Uhr an der Ausfahrt Wieblingen-Rittel abgeleitet. Außerdem wird die Abfahrt der Bundesautobahn A5 in Richtung Mannheim zur A656 ebenfalls gesperrt.

Die Sperrungen und Ableitungs-/ Umleitungsmaßnahmen sollen etwa eine Stunde andauern.