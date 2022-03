A5 bei Heidelberg. (pri) Gegen 20.50 Uhr ereignete sich am heutigen Mittwochabend auf der Autobahn A5 in Richtung Frankfurt ein schwerer Verkehrsunfall. Kurz nach der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen prallte ein Toyota in die rechte Leitplanke. Eine Person wurde dabei verletzt. Ein weiteres Auto mit Anhänger ist offenbar in den Unfall verwickelt. Die Richtungsfahrbahn Nord musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Aktuell wird der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kommt zu Behinderungen. Neben Polizei und Rettungsdienst ist auch die Berufsfeuerwehr Heidelberg im Einsatz.