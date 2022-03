A5 bei Heidelberg. (pol/pri) Gegen 20.50 Uhr ereignete sich am Mittwochabend auf der Autobahn A5 in Richtung Frankfurt ein schwerer Verkehrsunfall. Kurz nach der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen prallte ein Toyota in die rechte Leitplanke. Die 53-jährige Fahrerin war zuvor am Beginn des Beschleunigungsstreifens auf die Autobahn gewechselt und hier mit einem Sprinter kollidiert.

Die 53-jährige Frau im Toyota erlitt leichte Verletzungen und wurde im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 63-jährige Sprinter-Fahrer blieb unverletzt.

Die Richtungsfahrbahn Nord musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu Behinderungen. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Berufsfeuerwehr Heidelberg im Einsatz. Der Gesamtschaden liegt bei 25.000 Euro.

Update: Donnerstag, 24. März 2022, 09.20 Uhr