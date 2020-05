Von Denis Schnur

Heidelberg. Die Plöck wird fast komplett zur Fahrradstraße. Diese Umwidmung hat die Verwaltung auf Antrag der Grünen beschlossen und darüber am Donnerstag den Gemeinderat informiert. Das heißt, dass nun auch auf dem Abschnitt zwischen Sofienstraße und Friedrich-Ebert-Platz Radler bevorzugt werden. Die Tempo-15-Zone und die Fußgängerzone zwischen Märzgasse und Schießtorstraße bleiben jedoch bestehen. In der Gemeinderatssitzung machten allerdings alle Beteiligten deutlich: Dabei handelt es sich wohl nur um eine Übergangslösung. Denn wirklich zufrieden ist niemand damit, wie der Verkehr in der Plöck läuft. Deshalb wollen Verwaltung und Gemeinderäte langfristig eine komplette Umgestaltung der Straße. "Ich halte viel von ,Shared Space’ in solchen Bereichen", betonte etwa Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Und damit ist er nicht der einzige: Auch die CDU-Fraktion bat die Verwaltung, zu prüfen, ob man aus der Plöck nicht eine solche "Mischverkehrsfläche ohne Gehwege/Bordsteine mit gleichberechtigter Nutzung durch alle Verkehrsteilnehmer" machen könne. Zustimmung zu dem Vorschlag kam von Bunten Linken, Grün-Alternativer Liste (GAL) und Grünen. "Einer konzeptionellen Neugestaltung verschließen wir uns natürlich nicht", betonte deren Fraktionsvorsitzender Derek Cofie-Nunoo.

Allen ist jedoch auch klar, dass das ein langfristiges Projekt wäre, das lange geplant werden müsste – und bei dem unklar wäre, wann es finanzierbar sei. Deshalb pochten vor allem Grüne und SPD darauf, die Plöck übergangsweise zur Fahrradstraße zu machen: "Das ist schnell, günstig und unkompliziert einzurichten", betonte der Verkehrsexperte der Grünen, Christoph Rothfuß. Sören Michelsburg (SPD) hob hervor: "In einer Fahrradstraße dürfen Radfahrer nebeneinander fahren." Das würden sie zwar ohnehin schon, "aber dann verhalten sie sich nicht mehr rechtswidrig".

Da die Umwidmung sonst kaum Änderungen mit sich bringt, sehen weite Teile des Gemeinderates sie jedoch kritisch: "Wir wollen nicht unnötig Geld ausgeben, um vorzutäuschen, dass wir den Radverkehr stärken", ärgerte sich etwa Larissa Winter-Horn (Heidelberger). Statt der Umwidmung solle die Stadtverwaltung lieber ein "schlüssiges Gesamtkonzept" erstellen, in das sie auch die Einzelhändler einbeziehe. Und auch Michael Pfeiffer (GAL) betonte: "Ich bin ja wirklich ein großer Befürworter von Fahrradstraßen, sehe darin aber keinerlei Vorteile."

Doch ein Antrag der "Heidelberger", von der Umwidmung abzusehen, wurde mit 21 zu 16 Stimmen abgelehnt, sodass die Verwaltung nun die Planungen vorantreibt. Auf Wunsch des Gemeinderats wird der Beirat von Menschen mit Behinderungen dabei eingebunden. Außerdem sollen im Vorfeld Gespräche mit den anliegenden Unternehmen geführt und bei den Detailplanungen der Schwerpunkt auf die Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger gelegt werden. Dennoch geht die Stadt davon aus, dass die Maßnahme noch 2020 umgesetzt werden kann. Die Kosten für die neue Beschilderung und Markierung beziffert sie auf rund 33 000 Euro.