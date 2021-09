Die KK-Tankstelle in der Eppelheimer Straße war Tatort einer Raub-Serie: In drei Jahren wurde sie fünf mal überfallen – möglicherweise von ein und demselben Täter. Dieses Bild entstand 2018 – als die Tankstelle es nach drei Überfällen bei dem gleichen Tankwart in die RNZ geschafft hatte. Foto: Rothe

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Fünf Raubüberfälle in drei Jahren auf ein und dieselbe Tankstelle – und der Täter soll immer derselbe gewesen sein. Einem 25-Jährigen, den die Polizei im November vergangenen Jahres festgenommen hat, wird jetzt der Prozess vor dem Heidelberger Landgericht gemacht. 4710 Euro soll er bei den Überfallen auf die KK-Tankstelle in der Eppelheimer Straße zwischen Dezember 2017 und Oktober 2020 erbeutet haben. Der Angeklagte schwieg am ersten Prozesstag zu den Vorwürfen, hatte aber bei der Haftprüfung im Juni erklärt, dass ein Handy ihn entlasten könne, wie der Vorsitzende Richter Jochen Herkle am Montag aus den Akten verlas. Nur: "Wenn ich sage, wo sich das Handy befindet, spiele ich mit meinem Leben", soll der 25-Jährige laut Protokoll gesagt haben. Die Daten darauf würden wohl andere Menschen belasten.

Die KK-Tankstelle schaffte es schon 2018 in die RNZ-Schlagzeilen. Sie wurde zu Beginn der Raub-Serie dreimal in nur neun Monaten überfallen – und es traf immer denselben Angestellten hinter dem Tresen. Ob er mit dem Täter unter einer Decke stecken könnte, sei damals sogar geprüft worden, wie Tankstellen-Geschäftsführer Gebhard Steffel der RNZ kurz nach dem dritten Raubüberfall erzählt hatte. Im aktuellen Verfahren wird er erst an einem der kommenden Prozesstage vernommen.

Stattdessen erzählte einer seiner Kollegen von dem jüngsten Raubüberfall Ende Oktober 2020. Er habe an diesem Mittwoch die Spätschicht gehabt und kurz nach Feierabend Kassensturz gemacht, als er bemerkt habe, wie jemand den Verkaufsraum betrat. Da habe er sich noch keine Gedanken gemacht, immerhin seien öfter Menschen nach Feierabend reingekommen, um noch schnell etwas zu kaufen. Die Türen seien dann oft noch nicht abgeschlossen. Auch der Aufzug des Mannes habe ihn erst nicht beunruhigt: "Man sieht ja in der Corona-Zeit viele Menschen mit merkwürdiger Gesichtsbedeckung." Doch dann hielt der Mann mit der Sturmhaube ein Messer in Richtung des Tankwarts und forderte von ihm die Tageseinnahmen. Rund 1800 Euro steckte der daraufhin in die mitgebrachte Plastiktüte des Täters, der anschließend im Laufschritt aus der Tankstelle verschwand.

"Ich habe erstmal den falschen Knopf gedrückt – den Not-Aus-, statt den Panikknopf", erzählte der Tankwart. Die herbeigerufene Polizei konnte dann die Aufnahmen der Überwachungskamera sichern.

Standbilder aus dem Video wurden auch im Gerichtssaal gezeigt. Ein Polizist, der damals vor Ort war, erinnerte sich an das Gespräch mit dem Tankwart: "Er hat gebibbert, aber wir haben die Vernehmung draußen gemacht – drinnen war ja ein Tatort – und es war kalt. Ich kann nicht sagen, ob es an der Temperatur lag oder an dem Erlebten. Aber er hat gebibbert." Richter Herkle hatte den Tankwart auch gefragt, wie es ihm nach dem Überfall ergangen sei: "Ich glaube nicht, dass ich traumatisiert wurde, aber es nimmt einem die Sicherheit und die Ruhe bei der Arbeit", sagte der Tankwart.

Eine Kollegin wurde ebenfalls Opfer eines Raubüberfalls. Sie hatte gerade die Tankstelle aufgeschlossen und war in den Technikraum gegangen, um die Wechselgeldkasse zu holen und das Licht einzuschalten. "Plötzlich stand er vor mir", erinnerte sie sich vor Gericht. Er habe nur gesagt "Geld her" und ihr einen Beutel hingehalten. Als der Täter dann auch auf den noch offenen Tresor zeigte, habe sie ihm gesagt, dort sei nichts mehr zu finden. Daraufhin habe der Mann das Weite gesucht – mit 250 Euro Beute. Jetzt schaue sie sich öfter um, fühle sich draußen unsicher, erzählte die Frau: "Aber damit muss ich wohl leben."

Beide Angestellten konnten den Angeklagten nicht als den Täter identifizieren. Es wurden auch keine Fingerabdrücke nach den beiden Taten gefunden. "Es hat nur dreißig Sekunden gedauert vom Betreten der Tankstelle bis zur Flucht – und das alles berührungslos", erzählte eine Kriminaltechnikerin, die ebenfalls als Zeugin vernommen wurde.

Auffällig waren aber die Schuhe, die der Mann auf den Videos getragen hatte. Die gleichen wurden gefunden, als die Polizei den Angeklagten wegen einer anderen Sache festnehmen wollte. Das hatten Polizei und Staatsanwaltschaft schon kurz nach der Verhaftung mitgeteilt. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung sei dann noch weitere verdächtige Kleidung gefunden worden. Das Urteil soll am 15. Oktober verkündet werden.