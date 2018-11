Von Stefan Meyer

Es ist wie verhext: Wer auch immer in Heidelberg versucht, die "Stadt an den Fluss" zu bringen, muss mit gravierenden Schwierigkeiten rechnen. Nicht anders erging es dem SPD-Ortsverband Altstadt/Schlierbach, als er am Donnerstagabend einen neuen Anlauf starten wollte. Nicht nur, dass der vorgesehene Veranstaltungsort wenige Tage vorher dicht machte und der Info-Abend nur stattfinden konnte, weil die neuen Pächter der "Reichskrone" die Umbauarbeiten um einen Tag verschoben. Die geplante Begehung des Neckarufers fiel wegen Dauerregen sogar vollständig ins Wasser und musste ersatzlos gestrichen werden.

Mund abputzen und weitermachen war also angesagt - ein Motto, das die SPD auch der hiesigen Kommunalpolitik empfiehlt. Der erhoffte Neckarufertunnel hat sich nach Ansicht von Stadtrat Andreas Grasser nämlich als gewaltiger Fehlschlag erwiesen und "außer vier Millionen Euro Planungskosten und zehn Jahren, die ins Land gingen" nichts gebracht. Weder unter einer schwarz-gelben noch unter einer grün-roten Landesregierung sei eine Finanzierung möglich. Auf der Suche nach praktikablen Alternativen lud die SPD daher die Architekten Nils Herbstrieth und Uwe Weishuhn ein, ihr 2005 entworfenes Konzept "Stadt an den Fluss light" erneut vorzustellen. Unter Oberbürgermeisterin Beate Weber sei es einst sogar im Gemeinderat präsentiert worden, unter ihrem Nachfolger Eckart Würzner jedoch ins Hintertreffen geraten, da dieser den Tunnelbau favorisiert habe. "Dabei hatten wir schon damals betont, dass sich beides gar nicht ausschließt", mahnte Herbstrieth.

Herzstück ihres Konzepts ist eine Promenade, für die der Neckarlauer im Bereich der Stadthalle über eine schwimmende Stegkonstruktion fast bis zur Alten Brücke verlängert werden soll. Das Ganze laufe auf Wasserniveau, also zwei bis drei Meter unter der B 37. "Man hört zwar immer noch den Lärm des Verkehrs, aber er ist deutlich geringer", erklärte Herbstrieth. Die schwimmende Konstruktion habe den Vorteil, den Anforderungen des Hochwasserschutzes zu entsprechen und sich für Fußgänger trotzdem wie ein fester Weg anzufühlen. Den Neckarlauer möchten die Architekten in diesem Zuge deutlich verschönern und mit einem gehbehindertenfreundlichen Belag sowie einer Beleuchtung ausstatten. Auch der Jubiläumsplatz soll aufgewertet und eine Art natürlicher Übergang zur B 37 hergestellt werden. So werde auf sanfte Weise unterstützt, was beide Architekten ohnehin fordern: eine Verlangsamung des Verkehrs. "Andere Städte haben uns gezeigt, dass man auch eine Bundesstraße auf Tempo 30 reduzieren kann", betonte Weishuhn. Der Status quo sei jedenfalls viel zu gefährlich, provoziere Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern und sorge zu Hochzeiten ohnehin für Staus.

Als Herbstrieth und Weishuhn erwogen, den Verkehr in Teilen von der B 37 auf die Friedrich-Ebert-Anlage umzuleiten, sahen sie sich erheblichem Protest ausgesetzt. In allen anderen Punkten zeigten sich die knapp 20 Zuhörer jedoch überaus angetan von den Überlegungen der beiden Architekten. Dass es sich bei "Stadt an den Fluss light" bislang nur um einen ehrenamtlich ausgearbeiteten Vorschlag handelt, dessen genaue Kosten unbekannt sind und der noch einer Machbarkeitsstudie bedarf, tat der Zuversicht keinen Abbruch. SPD-Gemeinderat Grasser gab sich jedenfalls optimistisch: "Es ist ein umsetzbares Projekt, sage ich als Laie - und glaube, dass es finanzierbar ist."

Fi Info: Eine Simulation von "Stadt an den Fluss light" gibt es unter http:// www.f5x.de/smc/stadt-am-fluss-light/.