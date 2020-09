Von Sebastian Riemer

Heidelberg. So emotional geht es im Kuppelsaal der Rhein-Neckar-Zeitung selten zu. Da wurde am Donnerstag geherzt, gedrückt, geküsst und auch einige Tränen vergossen. Wundern konnte sich darüber niemand. Denn der Anlass, zu dem sich die Mitarbeiter versammelt hatten, war kein alltäglicher. Er markierte das Ende einer Ära.

Nach 46 Jahren verabschiedete der Verlag Ingrid Thoms-Hoffmann in den Ruhestand. Und neben den Festangestellten kamen auch viele freiberufliche Kollegen, um der Leiterin der Stadtredaktion Tschüss zu sagen - und Danke. Denn was die 65-Jährige ausgezeichnet hat, ist nicht nur ihre Begeisterung für den Journalismus, sondern ganz besonders ihre Leidenschaft für Menschen. Jene, über die sie schrieb und jene, mit denen sie zusammenarbeitete.

Hintergrund Ingrid Thoms-Hoffmann verlor nach dem Abitur keine Zeit. Die Prüfungen am Gymnasium in Wertheim legte sie im Juli 1970 ab - und schon am 1. August begann die gebürtige Unterfränkin ihr Volontariat in der RNZ-Stadtredaktion. Wenig später wechselte sie in die Redaktion Bergstraße/Schwetzingen, wo sie früh Verantwortung übernahm: Weil der Ressortleiter ein halbes Jahr auf [+] Lesen Sie mehr Ingrid Thoms-Hoffmann verlor nach dem Abitur keine Zeit. Die Prüfungen am Gymnasium in Wertheim legte sie im Juli 1970 ab - und schon am 1. August begann die gebürtige Unterfränkin ihr Volontariat in der RNZ-Stadtredaktion. Wenig später wechselte sie in die Redaktion Bergstraße/Schwetzingen, wo sie früh Verantwortung übernahm: Weil der Ressortleiter ein halbes Jahr auf Indien-Reise war, vertrat ihn die 20-jährige Volontärin kurzerhand. Ihr Talent blieb dem Verlag nicht lange verborgen - und so übernahm Thoms-Hoffmann wenige Jahre später die Leitung der RNZ-Lokalressorts Bergstraße/Mannheim/Schwetzingen - zugleich unterstand ihr die Mantelseite Rhein-Neckar-Main. Da war es nur ein kleiner Schritt, dass die Vollblutjournalistin auch noch die landespolitische Seite "Aus Südwestdeutschland" übernahm. Im Jahr 2004 konzipierte sie für Heidelberg und die Umlandgemeinden den "Boulevard Sonntag", eine kostenlose Sonntagszeitung. Am 1. Januar 2005 übernahm sie die Leitung der Stadtredaktion Heidelberg - und richtete sie neu aus. Thoms-Hoffmann führte Themenseiten und neue Rubriken ein, brachte zahlreiche Veranstaltungsformate wie "Medizin am Abend" auf den Weg - und räumte der Kultur mehr Platz ein. Denn ihre Überzeugung ist, dass sich eine Stadt wie Heidelberg nur über die Kultur entwickeln lässt. "Ich habe nichts gegen Kampagnenjournalismus, wenn er einer guten Sache dient", sagte sie einmal. Mit der Aktion "Wir retten unser Theater" stellte sie dies eindrucksvoll unter Beweis. rie

Verlegerin Inge Höltzcke erinnerte daran, wie sie einst selbst das journalistische Handwerk als Volontärin in der Redaktion Bergstraße gelernt hat - bei der damaligen Ressortleiterin Ingrid Thoms-Hoffmann. "Als ich in deine Redaktion kam, begann in mir das Feuer für die RNZ zu lodern", sagte Höltzcke. Die Herausgeberin hob Thoms-Hoffmanns "einzigartige Feder" und ihr Händchen im Umgang mit Menschen hervor. "Du hast es verstanden zu führen und es war dir immer wichtig, viel Spaß bei der Arbeit zu vermitteln."

Thoms-Hoffmann, die dienstälteste RNZ-Redakteurin, gab jedem Ressort, das sie leitete, neue Impulse - nach innen und nach außen. So auch der Stadtredaktion, die sie im Jahr 2005 übernahm. Mit der Einführung von Themenseiten wie "Wissenschaft", "Campus" oder "Junges Heidelberg" veränderte sie das Antlitz des Lokalteils. Gemeinsam mit der Redaktion gelang es ihr, die RNZ - in Zeiten des Medienwandels - als unangefochtenes Leitmedium in der Stadt zu positionieren.

Am 1. September wird Thoms-Hoffmanns langjähriger Stellvertreter Micha Hörnle ihr Erbe in der Stadtredaktion antreten. "Es sind ziemlich große Schuhe - oder in deinem Falle: Plateausandalen -, die du mir da hinterlässt", sagte der 45-Jährige in seiner Rede. Zugewandt, kommunikationsstark, intelligent - und mit einem großen Herzen ausgestattet: So umschrieb Hörnle die Journalistin, die ihn vor über 16 Jahren zur RNZ holte. Hörnle erinnerte sich: "Da saß mir eines trüben Januarnachmittags kurz nach der Jahrtausendwende eine freundliche, offene und sehr lustige Dame gegenüber, die meine Chefin werden sollte. Welch Glücksgriff!"

Die beiden stampften in der Folge den "Boulevard Sonntag" aus dem Boden - dann ging es in die Stadtredaktion. Dort stellte Hörnle fest: "Du hast für deine Leute gekämpft wie eine Löwin und jedem die Luft zum Atmen - oder besser: Schreiben - gelassen". So sei auch der besondere Geist in der Stadtredaktion zu erklären, die sich "als echtes Team" verstehe.

Für RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel war die Verabschiedung Thoms-Hoffmanns ein ganz besonderer Moment. Nicht nur haben die beiden seit 30 Jahren bei der RNZ miteinander gearbeitet - sie sind auch seit 23 Jahren verheiratet. Und so würdigte Welzel mit von Herzen kommenden Worten den Menschen und die Journalistin Ingrid Thoms-Hoffmann. "Wir verlieren mit dir eine hervorragende Journalistin, Ressortleiterin und Kollegin mit einer großen menschlichen Kompetenz - und das bedauere ich als Chefredakteur sehr." Als Ehemann aber finde er es gut, dass sie nun ihre eigene Agentur gründe.

Wer "if" (so ihr Kürzel) kennt, hätte sich auch nicht vorstellen können, dass sie von heute auf morgen einfach aufhört mit dem Gestalten. "Ich habe immer gerne hier gearbeitet", sagte Thoms-Hoffmann am Ende - und gab den Kollegen mit: "Schreibt immer so, wie ihr wollt, dass über euch geschrieben wird."

Schon im Juli feierte die große Kulturfreundin im Alten Saal des Heidelberger Theaters mit vielen Weggefährten Abschied. Das Ensemble des Theaters und das Orchester gestalteten einen großartigen Abend. Zwischen Rezitationen von Gottfried-Benn-Gedichten, Beatles-Songs, Opernarien und szenischen Einlagen trat auch das Ensemble von Tanzchefin Nanine Linning auf.

Zwischen den Nummern schilderten Weggefährten ihre Erinnerungen. Ob Kollegen, "Frühling"-Intendant Thorsten Schmidt oder Alt-Bürgermeister Peter Riehl aus Schriesheim: Alle waren sich einig, dass hier jemand geht, der sorgsam mit den Menschen umgeht.

Und der viel und gerne lacht, worin sich Theater-Intendant Holger Schultze und Oberbürgermeister Eckart Würzner einig waren. Der OB stellte fest, dass ohne Thoms-Hoffmanns positive Einstellung das Theater nicht hätte gerettet werden können - wofür das Publikum aus Kulturschaffenden, Wissenschaftlern, Vertretern der Universität und vielen Kollegen reichlich Applaus spendete. Peter Spuhler, einst Theater-Mitretter, heute Generalintendant am Staatstheater Karlsruhe, brachte die Gefühlslage so auf den Punkt: "Wenn Ingrid einen Raum betritt, wird es hell".