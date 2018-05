Von Arndt Krödel

Das hat es in der deutschen Kulturszene bislang noch nicht gegeben: Die auf der Bühne stehenden Nachwuchs-Poeten, die in einem "Poetry Slam" um die Gunst des Publikums kämpfen, sind, wie auch viele ihrer Zuschauer, gehörlos - sie stellen ihre literarischen Beiträge mit der Sprache ihrer Gebärden dar. "Deaf Slam" ("deaf" steht für taub oder hörgeschädigt) nennt sich diese spezielle Form des ebenso speziellen Vortragswettbewerbs, die bisher nur in den USA und in der Schweiz veranstaltet wurde. Zur Deutschland-Premiere hatte jetzt das Kulturhaus Karlstorbahnhof eingeladen, wo die auftretenden Gebärdensprachler auch einen zweitägigen Workshop absolvierten, gewissermaßen als Vorlauf für die große Bühnenperformance. Den inhaltlichen Rahmen bildete das im Karlstorkino laufende Filmfestival "überall dabei", das sich unter der Ägide der Aktion Mensch schwerpunktmäßig dem Thema Inklusion widmete.

Ursprünglich war der mit dem knackigen Motto "BÄÄM! Der Deaf Slam" versehene Wettbewerb, der in insgesamt fünf deutschen Städten ebenfalls von der Aktion Mensch veranstaltet wird, gar nicht für Heidelberg geplant. Aber Ingrid Wolschin, Geschäftsführerin des Karlstorbahnhofs, gelang es mit Hartnäckigkeit, den Zuschlag vor dem nicht minder interessierten Frankfurt zu bekommen: "Ich dachte, weil wir hier so eine starke Poetry-Szene haben, ist das eine Veranstaltung, die in diese Stadt gehört."

Im frisch renovierten "Klub K" des Kulturzentrums in der Altstadt herrscht Premierenstimmung: Spannung liegt in der Luft, an die 80 Menschen sitzen oder stehen rund um die noch leere kleine Bühne. Man unterhält sich vielfältig, mit der Sprache der Stimme oder der Gebärde, Hörende und Gehörlose, bunt durcheinander. Ein Stück Inklusion vorweg.

Nachdem die zwölf Protagonisten des Abends eingelaufen sind, stimmt Gebärdensprachdolmetscher Florian Hallex, der den "Deaf Slam" zusammen mit dem gehörlosen Gebärden-Poeten Benedikt J. Feldmann und dem Heidelberger Poetry Slam-Aktivisten Philipp Herold moderiert, das Publikum, soweit hörend, ein: Geklatscht werden darf und soll hier zwar auch, um die einzelnen Slammer nach ihrem Auftritt zu bewerten, aber völlig lautlos - indem die Hände in bestimmten Abstufungen nach oben gehen und hin und her bewegt werden. Man lernt: "Hände über den Kopf" heißt stärkste Zustimmung, wobei der Begeisterung auch noch mit Trampeln der Füße Nachdruck verliehen werden kann, "Hände unten" bedeutet null Beifall.

Fünf Minuten Zeit hat jeder Slammer für sein poetisches Kunst-Stück, das in "DGS", der Deutschen Gebärdensprache, vorgetragen wird. "Jo Jo" wird als erster Bewerber ausgelost und muss das Eis brechen. "Flugzeugabsturz" heißt seine kleine, mit witzigen Pointen garnierte Geschichte über das Stranden auf einer einsamen Insel, die er plastisch erzählt: Hände und Finger wirbeln durch den Raum, unterstützt von ständig changierender Mimik, überwiegend lautlos gesprochenen Wörtern oder Silben sowie phantasievoll ausgeführten Körperbewegungen. Auf der Bühne ist jede Menge "action", und doch herrscht Stille im Raum. Zwischendurch dolmetscht Florian Hallex das Geschehen, als Hilfe für die Hörenden, die nicht immer verstehen, worum es geht.

Gespannt folgt das Publikum den Schlag auf Schlag präsentierten Beiträgen und geizt nicht mit Applaus. Inhaltlich ist der Bogen weit gespannt, häufig ist ein Bezug zum Thema Gehörlosigkeit in die selbst geschriebenen Geschichten eingebaut.

Am Ende wird Poetry Slammer "Löwe" alias Vadim Eichwald mit der Nummer "Umwelt und Gebärdensprache" zum Sieger gekürt. Zusammen mit "Olala" alias Olga Hertle, die mit "Taubsein ist Luxus" Platz zwei belegt, darf er nächstes Jahr zur nationalen Endausscheidung nach Hamburg - als Hauptpreis winkt eine Reise nach New York mit der Chance, bei einem bekannten Poetry Slam aufzutreten. Für Mitorganisator Ralf Baumgarth, Bezirksgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, hat die Heidelberger Premiere des "Deaf Slam" das Potenzial, die Inklusion voranzubringen: "Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Kunst und Kultur mithelfen können, Brücken zu schlagen, wenn man eben auch die entsprechenden Zielgruppen bedient".