Der Blick in einen Stollen in der Schmitt’schen Quelle. Foto: Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg-Handschuhsheim. Das laute Rauschen des Mühlbachs übertönt beinahe die Stimme des Referenten. Es ist Mitte Juni, die Stadtwerke haben zur "Quellenführung" im Siebenmühlental in Handschuhsheim eingeladen. Am Treffpunkt Turnerbrunnen schart sich tatsächlich eine große Gruppe interessierter Gäste um Volker Hohmann. Der ist in der Unternehmenskommunikation der Stadtwerke tätig und außerdem zertifizierter Geopark-Vorort-Begleiter. Er weiß, dass jeder Deutsche pro Tag etwa 120 Liter Wasser aus der Leitung verbraucht, das als bestens kontrolliertes Lebensmittel gilt, und dass in Heidelberg ein Liter Trinkwasser gerade mal 0,2 Cent kostet.

Hintergrund > Der Autor Ludwig Haßlinger, Jahrgang 1935, ist in der Mühltalstraße aufgewachsen und wohnt nach wie vor dort. Er kann sich noch gut an "die offene Bach" erinnern, die nach der Straßensanierung Ende der 1960er Jahre unter dem Asphalt verschwand. Den Mühlbach geht er entlang, wenn er morgens als "Nordic-Walker" im Siebenmühlental Richtung Hoher Nistler unterwegs ist. Er versteht sich aber auch als ehrenamtlicher Biotop-Pfleger, weil er dafür sorgt, dass der Zulauf zu den Teichen im Tal immer frei ist. Sein mit 27 Fotos bestückter Artikel über die Trinkwasserversorgung in Handschuhsheim erforderte viel Recherche. Doch die Mühe hat sich gelohnt. Vom Bau der Dorfbrunnen bis zur Fassung zum Bau von Hochbehältern steht so ziemlich alles drin. Haßlinger weiß auch, wo im Ort noch alte Brunnentröge stehen. Nach der Lektüre kommt man beim Aufdrehen des Wasserhahns schon etwas ins Nachdenken. Es scheint nicht mehr so selbstverständlich, dass das Wasser einfach so ins Haus kommt. Man ist sich bewusster, welche Wege es bis dahin genommen hat. Kaz

"Kein Trinkwasser" - dieses Schild müsste eigentlich am Buchbrunnen stehen. Es ist aber wohl irgendwie abhandengekommen und niemand hat es erneuert. Es gibt mehrere Brunnen auf Heidelberger Gemarkung, vor denen die Leute zum Teil mit Kanistern Schlange stehen, in der Annahme, naturreines und vielleicht besonders weiches "Quellwasser" mit nach Hause zu nehmen. Davon kann Hohmann eigentlich nur abraten. Ein Restrisiko bleibt nämlich im Gegensatz zum aufbereiteten Leitungswasser.

Zu nur etwa fünf Prozent erfolgt die Trinkwasserversorgung in Heidelberg über Quellen und nicht über die Grundwasserwerke Schlierbach, Entensee oder Rauschen. Drei der sieben Buntsandstein-Quellen befinden sich auf Handschuhsheimer Gemarkung: Die Hirschquelle, die Spechelsgrundquelle und die Schmitt’sche Quelle. Dazu kommen die Sengesselloch- und Kreuzgrundquellen in Ziegelhausen. Seit etwa zehn Jahren gingen die sogenannten "Quellschüttungen" immer mehr zurück. Dann ist die Trinkwasserversorgung mit dem Wasser vom Berg nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich. So wie im letzten Jahr: Durch die anhaltende Trockenheit im Sommer schütteten die Quellen nicht ausreichend Wasser aus. Die Stadtwerke mussten reagieren und speisten Wasser aus der Rheinebene ein. In diesem Jahr hat sich die Situation wieder entspannt. Nur während der Hochwasser-Phase war das Quellwasser wegen Eintrübungen und damit schlechter Qualität auch nicht nutzbar.

Gesperrt war und ist der Talweg, der zwischen Waldweg und Turnerbrunnen zur Wasseraufbereitungsanlage "Schmitt’sche Quelle" führt. Offenbar haben die Regenfälle den Untergrund unter dem Asphalt ausgespült. Seit einiger Zeit ist diese Quelle technisch auf dem neuesten Stand und mit vollautomatischen Filtern sowie Rohren aus pflegeleichtem Polypropylen ausgestattet. Quarzsand bindet die Schwebstoffe im Wasser, Hydrocarbonat sorgt für die Entsäuerung und hoch dosiertes UV-Licht für die Desinfektion - was den Einsatz von Chlor überflüssig macht. Die Aufrüstung der Wasseraufbereitungsanlage kostete etwa eine halbe Million Euro, weiß Hohmann. Dort mal hinter die Kulissen zu blicken, wäre natürlich der Höhepunkt der Quellenführung gewesen. Das ging jedoch nicht, aufgrund der Witterung wurde auch der Gang zur Hirschquelle aus dem Programm genommen. Es kam einfach zu viel Wasser von oben.

Bei der rund zweistündigen Führung beantwortete Hohmann auch viele Fragen der Teilnehmer, etwa zur Geologie des Buntsandsteingebirges. Quellen, Quellfassungen und Brunnenstuben liegen meistens im Gelände versteckt, Spaziergänger entdecken sie nur zufällig. Die durchschnittliche Schüttung pro Quelle und pro Tag kann sehr unterschiedlich sein. So werden Werte zwischen etwa 35 000 und 80 000 Liter angegeben. Auf Höhe der Spechelsgrundquelle trat die Gruppe schon wieder den Rückweg an. "Schade, ich hätte gern noch ein bisschen mehr erfahren", sagte eine Teilnehmerin, die in der Schmitt’schen Quelle gern mal genauer hinter die Kulissen der Trinkwasserversorgung geschaut hätte. Bei ihren Wanderungen lösche sie ihren Durst gerne mit Quellwasser und werde das auch weiterhin tun. Da habe sie keine gesundheitlichen Bedenken. Ein Herr fand dagegen, das Schild "Kein Trinkwasser" am Buchbrunnen müsse unbedingt wieder angebracht werden, wenn das Trinken des Wassers nicht unbedenklich sei. Er habe, nachdem das Schild nicht mehr da gewesen sei, sogar seine kleine Enkelin animiert, ein paar Schluck zu nehmen - in der Annahme, das Schild sei von der Behörde entfernt worden. Selbst wenn es jemand geklaut habe, sei die dann aber für das Wiederanbringen verantwortlich.