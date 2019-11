Von Steffen Blatt

Immer mehr Heidelberger melden sich bei der RNZ, um ihrem Unmut über die Wasserversorgungsbeiträge zu äußern, deren Bescheide seit Ende November von der Stadtverwaltung verschickt wurden. Und anders als noch im Vorfeld des RNZ-Artikels in der Samstagsausgabe wurden jetzt auch Fälle bekannt, in denen es nicht nur um Beträge bis 300 Euro geht.

Denn gerade bei unbebauten Grundstücken können die Beträge viel höher sein. So soll eine Erbengemeinschaft mit fünf Parteien für ein Grundstück in Rohrbach 6000 Euro zahlen, bei einem anderen Leser sind es knapp 4800 Euro für sein unbebautes Grundstück in Ziegelhausen.

Und auch der Mittelstand ist betroffen. Ralf Sperber (Name geändert) ist Inhaber eines familiengeführten Hotels und soll für seine 70 Stellplätze 12.000 Euro Wasserversorgungsbeitrag zahlen. Er versteht nicht, wofür. "Es gibt keine Gegenleistung, nichts, keinen Mehrwert für meinen Betrieb." Im Jahresbudget für 2014 ist die Summe natürlich nicht eingeplant, "das Geld wird uns nächstes Jahr fehlen". Zwischen 50.000 und 70.000 Euro investieren der Betreiber und seine Frau jährlich in das Hotel, das sie 2012 von Sperbers Schwiegereltern gekauft haben. Die Ölheizung wurde schon durch ein Blockheizkraftwerk ersetzt, energetische Sanierungen stehen an. "Es heißt immer, Heidelberg will Familienbetriebe fördern - und dann das!", sagt der Hotelier. Die Konsequenz: Sperber muss wohl einen seiner 15 Festangestellten entlassen, um den Beitrag wieder reinzuholen - zumindest für sechs Monate.

Auf RNZ-Anfrage teilte die Stadtverwaltung mit, dass eine Ratenzahlung möglich sei, doch das wird die aufgebrachten Heidelberger wohl kaum beruhigen. "Schildbürgerstreich" und "Unverschämtheit" sind Begriffe, die in den Mails und Anrufen immer wieder vorkommen. Mehrmals wurde auch ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Karlsruhe vom 11. September 2014 zitiert, in dem es ebenfalls um Wasserversorgungsbeiträge ging und in dem einer Klage gegen die Stadt Bad Herrenalb stattgegeben wurde (Aktenzeichen 2 K 2326/13). Auf den Heidelberger Fall ist das wohl aber nicht anwendbar. Denn in Bad Herrenalb wurden die Gebühren über Jahrzehnte nicht erhoben - in Heidelberg wurden die Beiträge erst fällig, nachdem das Wassernetz von den Stadtwerken zurück an die Kommune gegangen und am 1. Januar 2011 eine neue Satzung in Kraft getreten war.

Warum drei Jahre lang nichts passierte, bevor jetzt kurz vor Weihnachten die Bescheide verschickt wurden? Auch das fragte die RNZ. Doch dazu konnte die Verwaltung gestern "keine abschließende Auskunft" geben, wie es in der Antwort. heißt: "Wir müssen erst unsere internen Verfahrensabläufe nachprüfen."