Von Stefan Meyer

Sie tanzten, was das Zeug hielt: Über 50 Gruppen mit mehr als 600 Tänzern und so unterschiedlichen Vorlieben wie Cheerleading, Capoeira oder indischem Tempeltanz heizten der Stadthalle beim 29. Jugendtanztag von Stadtjugendring und Haus der Jugend ordentlich ein. Erst nach Mitternacht ging mit dem Hip-Hop-Contest auch der letzte Programmpunkt zu Ende. Bei den 12- bis 15-Jährigen fiel die Wahl der Jury auf "Next Level" aus Buchen, während die Zuschauer für "Track One" votierten. Bei den 15- bis 21-Jährigen waren die "Rhythm Soldiers" der einstimmige Gewinner.

Angesichts dieser Bandbreite musste eine Gruppe schon Gewaltiges leisten, um aus Programm hervorzustechen. Genau das gelang "Cocoon" - einem Gemeinschaftsprojekt des Hauses der Jugend - gleich in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur, dass die 95 Tänzer eine atemberaubende Mischung aus Choreografien, Klängen und Lichteffekten auf die Bühne brachten. Fast genauso spannend war die Entstehungsgeschichte der Aufführung.

Nicht etwa eine literarische Vorlage oder ein choreografischer Einfall stand am Beginn des Stücks, sondern das Bühnenbild. "Ich hatte die blauen Moskitonetze vor Jahren in einem Möbelhaus entdeckt", erklärte Uschy Szott. Die Leiterin des Jugendtanztages hatte sich lange gedulden müssen, bis sie die Materialien verwenden konnte. Erst als die Bühnenbeleuchtung kompakter wurde und die Aufhängung der zwölf Netze erlaubte, war ihr klar: Jetzt ist es endlich so weit. Der Titel des Stücks - das englische Wort für "Kokon" - lag sofort auf der Hand.

Erst im September nahm "Cocoon" allerdings so richtig Fahrt auf. "Wir alle sind auf dem Zahnfleisch gekrochen", beschrieb Szott die ferienbedingt ungewöhnlich kurze Vorbereitungszeit. Mit Jasmin Runge und Jule Martin entwarf sie als Regisseurin die grundlegenden Choreografien, räumte ihren Schützlingen aber dennoch viele Freiheiten ein.

So konnten die Tänzer bei den Kostümen mitentscheiden und manche Sequenzen selbst gestalten. "Das Stück hat sich nach einer Weile selbst entwickelt", erklärte die 16-jährige Hannah Dziobek. "Da sind Sachen dabei, die sich Uschi wahrscheinlich gar nicht so vorgestellt hat."

Tatkräftige Unterstützung erhielt das Projekt durch die Theaterleute Mallika Baumann und Paolo Amerio. Eine wichtige Hilfe, waren doch nicht nur alte Hasen am Start. "Die Männer sind extra für das Stück zusammengewürfelt worden", erklärte Szott. Neben Tänzern, die eigentlich in Breakdance, Swing, Free Running sowie Hip-Hop zu Hause sind, war sogar ein Rugbyspieler dabei - der Überzeugungsarbeit der Freundin sei Dank.

Doch damit endeten die kuriosen Begleitumstände noch nicht: Nur ein einziges Mal vor dem Auftritt spielten Band und Ensemble zusammen. Die restlichen Proben mussten ablaufen, ohne dass die Gruppe wusste, zu welchen Klängen sie eigentlich tanzte. "Ich kenne kein Projekt, das so entsteht", grinste Ferdinand Dehner von der Musikhochschule Mannheim, der gemeinsam mit Sven Becheter, Nils Jacob Liersch und Constantin Nicolai komponierte und live musizierte.

Möglich wurde es, weil sich der 21-jährige Student und Uschy Szott schon lange kennen: Bereits im Alter von drei Jahren hatte er im Haus der Jugend mit dem Tanzen angefangen. Die beiden stimmten sich im Vorfeld mit Anrufen und E-Mails ab - und verständigten sich mit Ausdrücken wie "sphärisch mit ein bisschen Gong".

Und in der Tat: Das Resultat war überaus eindrucksvoll. Begleitet von den wundersamen Liveklängen von Didgeridoo, Djembé, Hang und Obertongesang, entspann sich ein zauberhaftes Zusammenspiel von Beleuchtung, Tanz und mit LED-Lichtern verzierten Kostümen. Ganz so, als würde man Zeuge eines Naturschauspiels, das einen tief bewegt und das man trotzdem nicht versteht. Obwohl "Cocoon" für den Jugendtanztag erdacht wurde, muss es nicht die letzte Aufführung gewesen sein. Ferdinand Dehner machte jedenfalls Hoffnung: "Ich wäre nicht abgeneigt."