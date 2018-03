Heidelberg. (pol/mün) Zwei Menschen starben am Montagnachmittag durch Schüsse auf einem Campingplatz in Heidelberg-Schlierbach. Nach ersten Informationen der Polizei kamen zwei Personen gegen 15 Uhr mit einem Auto zur Schranke des Campingplatzes "Heidelberg-Neckartal" in der Schlierbacher Landstraße.

Der Fahrer und der Beifahrer stiegen aus. Unmittelbar danach soll der Fahrer auf den Beifahrer geschossen und anschließend die Waffe gegen sich selbst gerichtet haben. Beide Männer verstarben am Tatort.

Derzeit gibt es keine Hinweise auf weitere Beteiligte, die Motivlage ist noch völlig unklar, heißt es vonseiten der Polizei. Die Identität der Toten war zunächst nicht bekannt.



Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt, auch die Rechtsmedizin ist eingeschaltet.

Update: 19. Juni 2017, 18.30 Uhr