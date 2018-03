Bis letztes Jahr war Norbert Vornehm OB in Gera. In den 90ern lieferte er sich eine Dauerfehde mit Heidelbergs Alt-OB Beate Weber. Foto: Privat

Von Micha Hörnle

Ein besonders gutes Händchen hatte - natürlich rein dienstlich gesehen - Norbert Vornehm nicht mit Frauen: Seine bizarre Dauerfehde mit Alt-OB Beate Weber vor 20 Jahren überschattete deren erste Amtszeit. Von 1991 bis 1995 war Vornehm Technischer Vorstand der HSB, davon gab es dreieinhalb Jahre öffentlich ausgetragenen Zoff. Schließlich ging Vornehm nach Thüringen und wurde Chef der Verkehrsbetriebe in Gera, 2006 schließlich OB der 95 000-Einwohner-Stadt, der Sozialdemokrat Vornehm war als parteiloser Kandidat angetreten. 2012 wurde er nicht mehr wiedergewählt, seine Nachfolgerin wurde die ebenso parteilose, aber CDU-nahe Viola Hahn. Und beide streiten sich nun in aller Öffentlichkeit, denn Gera ist pleite - und Hahn lastet das Vornehm an. Erst am Montag beriet der Stadtrat dort ein heftiges Sparpaket: In den nächsten zehn Jahren hätten mehr als 100 Millionen Euro eingespart werden sollen, was aber die Ratsmehrheit ablehnte. Die schlimmsten Löcher soll nun ein sofortiger Ausgabenstopp stopfen.

Kernpunkt des Streits ist, ob Vornehm Gera nicht vielleicht zu viel zugemutet hat: Ihm (oder vielmehr seinem Vorgänger Ralf Rauch) gelang es zwar, die Bundesgartenschau hierher zu holen, allerdings belastete der Ausbau des Straßenbahnnetzes die Stadtfinanzen. Spektakulär scheiterte sein Vorhaben, in der Geburtsstadt des Malers Otto Dix eine Kunsthalle zu errichten. Mittlerweile ist sogar das Otto-Dix-Haus, in dem 400 Arbeiten aufbewahrt sind, geschlossen - immerhin sind die bald in Mannheim zu sehen.

Als der Streit dem Höhepunkt entgegentrieb, entschloss sich Vornehm zu einem ungewöhnlichen Schritt: Er veröffentlichte in der letzten Woche einen offenen Brief mit scharfen Angriffen gegen Hahn: Er sei schon während des OB-Wahlkampfs 2011/12 mit Unwahrheiten überzogen worden, Hahn habe ihn, den gebürtigen Stuttgarter, sogar als "Maultasche" verunglimpft. Außerdem verwahrte er sich dagegen, er habe den Nahverkehr zum Nachteil der Stadt ausgebaut. Außerdem habe er schon zu seinem Amtsantritt kräftig in der Verwaltung gespart, 300 Stellen seien weggefallen. Tatsächlich machte Vornehm 2006 bundesweit Schlagzeilen, als er direkt in der Innenstadt einen zentralen Anlaufpunkt für Bürger einrichten ließ und der traditionellen, "obrigkeitsstaatlichen" Ämterstruktur radikal zu Leibe rücken wollte. Stattdessen, so Vornehms Vorwurf, habe Hahn die Stadtverwaltung weiter aufgebläht. Und mit ihrer Kürzungsorgie mache sie die Stadt "zur kultur- und kunstfreien Zone". Außerdem sonne sich Hahn in Vornehms Erfolgen: Sie weihe fleißig die Schulen und Stadtbahnstrecken ein, die er auf den Weg gebracht habe. Schließlich wirft Vornehm der Nachfolgerin noch nach: "Schämen sie sich!"

Aber zur Wahrheit gehört auch: Nicht alles klappte in seiner Amtszeit, vor allem fiel ihm nichts ein, was den wirtschaftlichen Niedergang Geras aufhalten könnte. Die Stadt steht weiterhin im Schatten der 40 Kilometer entfernten Nachbarin Jena: Während das etwa gleich große Jena boomt, darbt Gera, das kaum über große Betriebe oder Hochschulen verfügt. Dazu kommt, dass die wenig charismatische Hahn oft glücklos agiert: Bei der großen Flut im Spätfrühling machte sie eine mehr als nur unglückliche Figur, als die Altstadt überschwemmt wurde. Die Schuld schob sie später Versäumnissen Vornehms zu, der eine Hochwasserschutzanlage nicht gebaut haben soll.

Weitgehend abgeschlossen hat Vornehm mit seiner Kurpfälzer Vergangenheit, auch wenn er immer noch ein (vermietetes) Haus in Wiesenbach hat. Nur einmal meldete er sich zurück: Einen Tag nach dem ersten Wahlgang zur Geraer OB-Wahl traf er sich im Mai 2006 mit Manfred Vogt, einem weiteren "Weber-Opfer" an der HSB-Spitze. Beide waren sich einig, dass sie am selben "System" gescheitert waren: dunkle Mächte bei der HSB und den Stadtwerken - und natürlich deren Handlanger Weber. Für die Alt-OB hörte mit Vornehm der Ärger beim Nahverkehr nicht auf: Denn mit Vornehm begann 1992 ihre insgesamt 14 Jahre währende Dauerfehde mit den HSB-Vorständen Vornehm, Heino Hobbie und Vogt. Die endete erst 2007 unter Eckart Würzner - und natürlich mit dem faktischen Ende der eigenständigen HSB, als die im März 2005 im RNV-Verbund aufging.