Von Reinhard Lask

Heidelberg. Sonne, blauer Himmel und bestes Wanderwetter. Mit einem Becher Kaffee geht der Spaziergänger von der Weststadt aus in Richtung Königstuhl. Den leeren Becher will er am Aussichtspunkt "Sieben Linden" in den Müll werfen. Doch es gibt keinen Abfalleimer. Gut, denkt er, dann eben weiter oben an der Hütte am Johannes-Hoops-Weg. Doch auch dort: kein Mülleimer. Auch nicht an der Birkenbank oder der Hütte an der Sprunghöhe. Erst am Parkplatz am Blockhaus findet man eine Tonne. Sind die wenigen Mülleimer im Stadtwald Absicht?

Hintergrund > Der Restmüll wird in Heidelberg seit 1993 nach Menge abgerechnet, sagt Rolf Friedel, Leiter des Abfallamts. Die Gesamtmenge habe sich seitdem nicht signifikant verändert, wohl aber die Zusammensetzung: Vor 30 Jahren bestand der Müll zu zwei Dritteln aus Restmüll und zu einem Drittel aus Wertstoffen. Heute sei es genau andersherum. > Die Müllproblematik von heute hat laut Friedel drei Ursachen: Es gibt mehr Wegwerfbehälter (etwa Kaffeebecher), die Leute gehen mehr raus - und sind aber zugleich bequemer. Zwar habe man auf der Neckarwiese die Anzahl und Größe der Mülleimer erhöht, doch blieben manche Eimer fast leer und der Müll liege auf der Wiese. Trotzdem seien die Heidelberger keine größeren Schmutzfinke als vor 30 Jahren.

"Bereits seit 15 Jahren werden Mülleimer im Wald abgebaut", sagt Bruno Gabel, Revierförster in Rohrbach. Hauptsächlich an Orten, die mit dem Auto oder von Anwohnern zu Fuß leicht erreicht werden. Die für Wanderer gedachten Abfallbehälter, hätten sich in den vergangenen Jahren zu illegalen Müllkippen entwickelt. Daher wurden viele entfernt. Das Konzept "weniger Müll durch weniger Mülleimer" ist Gabel zufolge erfolgreich: Im gesamten Waldgebiet des Königstuhls befinden sich laut Heidelberger Abfallamt aktuell nur noch 30 solcher Behälter - inklusive derer an den Haltestellen, die zweimal pro Woche geleert werden. An einigen Stellen quellen die Eimer aber regelmäßig über, berichtet der Revierförster. Seine größten Sorgenkinder seien derzeit der Parkplatz "Drei Eichen", die Posseltslust und die Drei-Tröge-Hütte. Regelmäßig ruft er beim Amt für Abfallwirtschaft an. Die Heidelberger Dienste rücken dann an, um die Müllberge abzuholen. Schutzhütten, die meist nur von Wanderern genutzt werden, seien von dem Problem nicht so betroffen, sagt Gabel. Auch hier fehlen meist die Eimer.

Woher kommt das Problem? "Früher wurden Mülltonnen an sich bezahlt, heute wird der Abfall in der Tonne gewogen und quasi nach Menge gezahlt", erklärt Gabel (s. Hintergrund). Damit lohne es sich, den Hausmüll im Wald zu entsorgen. Rolf Friedel, Leiter des Abfallamts, sieht das anders: "Das Bedarfssystem basiert darauf, dass die Haushalte ihre Restmülltonne nach Bedarf leeren lassen können. Die Tonne wird zur Leerung bereitgestellt, wenn sie voll ist." Viel sparen könne man da nicht. Eine 120-Liter-Tonne koste 5,60 Euro. Müll regelmäßig in den Wald zu fahren, lohne sich nicht.

Hintergrund Wer wilde Müllablagerungen im Wald oder im Stadtbereich entdeckt, sollte dies dem Abfallamt melden. Dies ist entweder telefonisch unter der 06221/58-29999 möglich oder über das Kontaktformular des Abfallwirtschaftsamtes. > Beim Formular wählen Sie zunächst "Sauberkeit im Stadtgebiet" aus und klicken dann links unten auf "Weiter".

> Nun wählen Sie "Wilde Müllablagerung" aus.

> Im Textfeld darunter können Sie eine genaue Ortsbeschreibung angeben. Die Stadtreinigung ist für jeden Hinweis dankbar.

Neben dem Hausmüll lande auch Sperrmüll im Forst - und sobald ein großes Stück Abfall in Siedlungsnähe im Wald liege, dauere es knapp drei Tage, bis sich dort "ein Riesenhaufen" türme, sagt Gabel. Doch selbst Sperrmüll entsorgen lohne sich nicht, betont Friedel: "Zum einen ist es strafbar. Zudem wird in Heidelberg der Sperrmüll kostenfrei direkt vor der Haustür abgeholt." Wer seinen Sperrmüll schneller loswerden will, kann ihn zu den Recyclinghöfen der Stadt bringen. Der Preis: vier Euro pro halben Kubikmeter.

Allerdings, räumt Friedel ein, halte das manche nicht vom illegalen Entsorgen ab. So fanden die Heidelberger Dienste vergangene Woche im Wald eine Ledercouch in der Nähe des Ehrenfriedhofs. Etwa alle zwei Wochen holen die Dienste illegal abgeladenen Müll ab. Gefunden werden Reifen, Sofas und selbst komplette Einbauküchen.

Es weiteres Ärgernis ist der Grünschnitt. Nun könnte man meinen, es sei kein Problem, das Grünzeug im Wald abzuladen. "Das kommt darauf an", sagt Gabel. Wenn zum Beispiel indisches Springkraut entsorgt werde, sehe das nicht nur hässlich aus, sondern verseuche den Waldboden mit Samen, die da nicht hingehören, sagt der Revierförster.

Auch Käfigstreu mit Exkrementen eines Goldhamsters oder Meerschweinchen gehörte zu den regelmäßigeren unschönen Fundstücken. Gabel wie Friedel appellieren an Wanderer und Spaziergänger, ihren Müll nicht in den Wald zu werfen. Man solle nicht davon ausgehen, auf seinem Weg einen Abfalleimer zu finden - und daher selbst eine Tüte mitnehmen.