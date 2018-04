In direkter Nachbarschaft zum Hauptbahnhof, auf dem Baufeld T1 in der Bahnstadt, wird das neue Konferenzzentrum gebaut. Fotos: Philipp Rothe

Von Holger Buchwald

Die Heidelberger wünschen sich für ihr neues Konferenzzentrum in der Bahnstadt vor allem zwei Dinge: eine "herausragende Architektur" und öffentlich zugängliche Flächen - auf dem Baufeld T1 soll Leben herrschen, auch wenn gerade keine Kongresse laufen. Dies wurde am Montag bei der Beteiligungsveranstaltung in der Halle 02 deutlich. Sie war besser besucht als die Vorgängerveranstaltung im November letzten Jahres in der Stadthalle. Damals waren vor allem Funktionsträger gekommen, doch dieses Mal waren gut 30 Bahnstädter und auch andere interessierte Bürger mit von der Partie.

Am Montag ging es, wie auch schon im November, um die Aufgabenstellung für den Architektenwettbewerb. Einige Anregungen der Bürger wurden schon aufgenommen. Vor allem geht es um die direkte Sichtbeziehung vom Querbahnsteig des Hauptbahnhofs zum Konferenzzentrum und zur Straßenbahnhaltestelle am Czernyring. Aber auch bei der Regelung des Anlieferverkehrs brachten die Anwohner Ideen ein - schließlich sollen die Sattelschlepper nicht direkt am Kindergarten vorbeifahren. Sie werden nun über die Einsteinstraße geleitet und können von dort aus direkt auf das Gelände fahren, dort gibt es einen Wartebereich für die Lastwagen.

Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, freute sich, dass so viele Bahnstädter in die Halle 02 gekommen waren. "Wir wollen ordentliche Nachbarn sein", versprach er: "Und wir werden hier etwas Schönes hinstellen." Der Standort am Czernyring ist für ihn ideal - das liege auch an der guten Anbindung zur Autobahn und zum Hauptbahnhof. Überhaupt wünsche man sich, dass möglichst viele der künftigen Kongressteilnehmer mit der Bahn anreisen.

Was die Größe, die Funktionalität und das Raumprogramm für das 65 Millionen Euro teure Kongresszentrum angeht, haben die Bürger wenig Mitsprachemöglichkeiten. Mehr als das überschaubare Baufeld T1 steht nicht zur Verfügung, der Bau soll später über vier Geschosse und maximal 22 Meter Höhe verfügen. Immerhin müssen die Architekten, die sich am Wettbewerb beteiligen, aber eine Innenansicht des Großen Saals mit einer Grundfläche von rund 1600 Quadratmetern in ihren Entwurfsunterlagen mitliefern.

Der Gemeinderat wird in seiner Sitzung am 18. Mai über den Auslobungstext entscheiden, kurz darauf werden die Ergebnisse des Wettbewerbes zum Bahnhofsvorplatz Süd, der sich auf der anderen Seite des Czernyrings befindet, vorliegen. Die Architekten sollen sich bei ihrem Entwurf für das Kongresszentrum darauf beziehen. Aus mehr als 100 Bewerbungen werden am Ende 36 Teilnehmer ausgewählt, zwölf von ihnen - allesamt international tätige Büros - wurden im Vorfeld bereits dazu eingeladen.

All diese Informationen zum Architektenwettbewerb lieferte Axel Bienhaus vom Büro "Albert Speer und Partner", das das Verfahren begleitet. Danach hatten die Zuhörer noch einmal die Gelegenheit, sich in Kleingruppen um Tische zu scharen und ihre Fragen und Anregungen zum Wettbewerb auf Flipchartpapier zu sammeln. Albertus Bujard, der sich auch bereits im Koordinationsbeirat beteiligte, forderte, die Heidelberger bei der Namensgebung für das neue Tagungszentrum zu beteiligen. Und einige Bahnstädterinnen wünschten sich "öffentliche Ausstellungsräume, in denen auch mal eine Vernissage stattfinden kann". Dies könnte sich Mathias Schiemer in der ohnehin vorgesehenen öffentlichen Gastronomie vorstellen. "Mir schwebt ein Künstlercafé vor, ich will dort kein Steakhaus", so der Heidelberg-Marketing-Chef: "Warum soll dort nicht ein Flügel stehen, der von der Musik- und Singschule bespielt wird?"

Im Herbst wird man mehr wissen, wie die Architekten mit all diesen Anregungen umgegangen sind. Denn Ende Oktober oder Anfang November tagt das Preisgericht.