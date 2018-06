Am 7. April 1977 kontrollierten Polizisten direkt nach dem Attentat auf Siegfried Buback die Autofahrer an der Theodor-Heuss-Brücke in Neuenheim. Repro: RNZ vom 8. April 1977

hö. Kurz nachdem Generalbundesanwalt Siegfried Buback vor 40 Jahren in Karlsruhe ermordet worden war, spürte man auch im unweit gelegenen Heidelberg die Auswirkungen: Auch hier herrschte, so die RNZ, "höchste Alarmstufe", die Polizei hatte "alle verfügbaren Kräfte zusammengezogen, um Ausfallstraßen und Ortsausgänge abzuriegeln" - ohne Erfolg: "Trotz allen Einsatzes ergab sich in Heidelberg kein nennenswerter Hinweis, der im Rahmen der Fahndung weiterführen konnte."

Jener 7. April 1977 liegt fast genau in der Mitte zwischen den zwei zentralen Heidelberger Ereignissen des Terrors der Roten-Armee-Fraktion (RAF): dem 24. Mai 1972 und dem 15. September 1981. Vor 45 Jahren geriet Heidelberg erstmals ins Visier der RAF: Inmitten ihrer "Maioffensive" mit Bombenanschlägen in fünf deutschen Städten wurden zwei Sprengsätze mit Zeitzündern in den Hof des US-Hauptquartiers in der Römerstraße geschmuggelt. Die Wagen hatten amerikanische Kennzeichen, damit sie bei der Einfahrt nicht kontrolliert werden. Um 18.10 Uhr detonierten innerhalb von 15 Sekunden die Bomben, die drei US-Soldaten töten: Clyde R. Bonner (29), Ronald A. Woodward (26) und Charles L. Peck (23); Bonner hinterließ drei, Woodward zwei Kinder. Erst einen Monat später bekannte sich die RAF zu dem Anschlag - aus Protest gegen den amerikanischen Bombenkrieg in Vietnam. Ab Anfang Juni 1972 wurde fast die gesamte Führungsriege der ersten RAF-Generation verhaftet. Als Täter des Heidelberger Anschlags kommen Irmgard Möller und Bernhard Braun in Frage, die später zu langjährigen Haftstrafen verurteilt werden.

Neun Jahre später schlug die RAF wieder in Heidelberg zu. An einem Spätsommermorgen 1981 beschossen die zentralen Figuren der zweiten RAF-Generation, Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar, den Wagen des amerikanischen Generals Frederick J. Kroesen mit einer Panzerfaust. Sie verbargen sich in einem Waldstück des Schlosshangs und zielten auf Kroesens Mercedes, der an der Karlstorschleuse hielt. Der General wurde nur deswegen leicht verletzt, weil er kurz zuvor in einen gepanzerten Wagen umgestiegen war. Im Juni 1981 hatte die Polizei in einer konspirativen Wohnung in Rohrbach Unterlagen gefunden, die den Schluss zuließen, dass ein Anschlag auf ihn verübt werden sollte. Kroesen, heute 94 Jahre, wurde 1983 auf dem Heidelberger Schloss in den Ruhestand verabschiedet.