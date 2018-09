Von Holger Buchwald

Der Eklat um die AfD-Veranstaltung vom vergangenen Freitag in der Stadtbücherei zieht weitere Kreise. Darüber, was sich genau im oberen Foyer und im Hilde-Domin-Saal rund um den Vortragsabend "Ein Jahr AfD im Landtag" zugetragen hat, gibt es widersprüchliche Aussagen. Die Gruppe "AfD Watch" behauptet, dass keine "Störer" von dem Sicherheitsdienst der Partei des Saales verwiesen worden seien, sondern "Menschen, die sich in keiner Weise störend verhalten hatten, aufgefordert wurden, das Foyer vor dem Saal zu verlassen". Die Polizei beharrt auf ihrer gegenteiligen Stellungnahme.

Eines steht indessen fest: Die AfD hat eine öffentlich beworbene Veranstaltung zu einer geschlossenen Gesellschaft umgewidmet - und das in einem städtischen Gebäude. Zumindest zeitweise wurden nur Zuhörer mit Parteiausweis oder deren Bekannte in den Hilde-Domin-Saal gelassen. Um die Frage, ob die AfD damit Rechtsbruch begangen hat, ist nun ein veritabler Streit entbrannt.

Es ist genau diese Diskussion, die Oberbürgermeister Eckart Würzner verhindern wollte, als er im vergangenen August anordnete, dass keine städtischen Veranstaltungsräume mehr an politische Parteien vermietet werden dürfen. Das Problem: Solch ein Verbot ist nur pauschal für alle politischen Gruppierungen möglich. Wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes funktioniert es nicht, nur unliebsame Parteien wie die NPD oder die AfD auszuschließen. Die Fraktionen im Gemeinderat drängten daher darauf, dieses Vermietungsverbot wieder zurückzunehmen. Denn sonst hätten sie ebenfalls große Probleme gehabt, künftig für ihre eigenen Veranstaltungen Räume zu finden.

Bleibt die Frage, ob in der Stadtbücherei eine geschlossene Veranstaltung abgehalten werden darf. In den Mietbedingungen heißt es: "Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Einrichtung [...] Alle Heidelberger Einwohner haben [...] das Recht, die Räume im Rahmen dieser Bedingungen nach gleichen Grundsätzen zu nutzen." Während Michael Csaszkóczy von der Antifaschistischen Initiative dies so interpretiert, dass geschlossene Veranstaltungen verboten sind, widerspricht ein Stadtsprecher: "Die Mietbedingungen unterscheiden nicht zwischen öffentlichen und geschlossenen Veranstaltungen."

Die Stadt gehe davon aus, dass die AfD bei einer geschlossenen Veranstaltung von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und Personen aus dem Saal und aus dem ebenfalls angemieteten oberen Foyer verweisen dürfte. Es sei aber bemerkenswert, dass der Abend öffentlich angekündigt worden war.