Von Anica Edinger

Heidelberg. Endlich mal wieder drei Wochen Urlaub machen. Mit vier Freunden ein Trip durch Kanada, die USA und auf die Insel Hawaii: Das war der Plan. Dann kam das Coronavirus. Und Michael Mack, Geschäftsführer der Heidelberger Brauerei, schaffte es mit seinen Freunden, den "Unalten", wie die Gruppe heißt, gerade noch so von Hawaii über San Francisco zurück nach Frankfurt – kurz vor der Einstellung des Luftverkehrs. "Vor zwei Monaten hätte ich die derzeitige Situation noch für unmöglich gehalten", sagt der 64-Jährige heute. Ein Anruf bei Michael Mack, der jetzt versucht, seine Brauerei zu retten.

Herr Mack, wird bei Ihnen gerade noch Bier gebraut?

Im Moment steht die Brauerei still, wir leben von unseren Beständen.

Ihre Brauerei lebt besonders von der Gastronomie. Nun sind alle Restaurants und Kneipen geschlossen. Wie viel Umsatz bricht Ihnen da weg?

Im Moment fallen 90 Prozent unseres Umsatzes weg. Das ist alles nicht schön. Für mich und für viele Gastronomen, mit denen ich regelmäßig im Gespräch bin, ist es auch völlig unverständlich, weshalb Friseure am 4. Mai wieder aufmachen dürfen, es aber für die Gastronomie noch keinen Plan gibt. Natürlich ist es für die Politik derzeit nicht leicht, Entscheidungen zu treffen – aber was mir fehlt, ist jemand, der uns, den Mittelstand, vertritt.

Könnten Sie sich eine "coronafreundliche" Lösung für die Öffnung von Restaurants vorstellen?

Das ist Aufgabe der Politik. Aber ich habe gerade kürzlich mit einem befreundeten Gastronomen aus Sinsheim telefoniert – und er war außer sich, weil er sagte, er habe die besten Voraussetzungen dafür, dass er Leute auch mit gebotenem Abstand bewirten kann. Wir sind doch alle vernünftige Leute: Wenn es ein paar Regularien gibt, werden sich alle daran halten. Das verstehen wir einfach nicht, weshalb es für die Gastronomie keine Perspektive zum Öffnen gibt. Man lässt uns links liegen.

Wie sieht denn dann derzeit der Alltag in der Brauerei aus?

(lacht) Also unser Vollgutlager ist in diesen Tagen so schön aufgeräumt wie nie. Hin und wieder ist es schon schön in der Brauerei. Im Ernst: Bis auf drei Mitarbeiter sind bei uns alle in Kurzarbeit. Wir nutzen dennoch die Zeit, um Wartungen an der Technik zu machen oder diverse Vertragssachen zu erledigen. Außerdem laufen Vorbereitungen für den Tag danach.

Es gibt also in der Heidelberger Brauerei definitiv einen Tag danach?

Auf jeden Fall. Natürlich trifft uns diese Krise sehr hart, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Es ist eine ganz schwierige Zeit, wir kämpfen an allen Ecken und Enden. Wir werden eventuell Einschnitte machen müssen, aber wir haben bereits in große Projekte in diesem Jahr investiert, die laufen und die man nicht zurücknehmen kann. Ich habe ja auch eine soziale Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber, ihnen eine Perspektive für die Zukunft aufzuzeigen. Das haben alle Mitarbeiter verdient, denn sie stehen zur Brauerei – das freut mich wiederum und motiviert auch mich.

Große Projekte?

Es wird noch viel Neues in diesem Jahr aus der Brauerei geben. Aber mehr will ich noch nicht sagen, um nicht die Spannung rauszunehmen.

Haben Sie denn Soforthilfe beantragt?

Ja die Soforthilfe haben wir beantragt und bekommen. Andere Kredite, die man ja auch wieder irgendwann zurückzahlen muss, wollen wir nun aber nicht aufnehmen. So bringt man Firmen in Abhängigkeiten. Das nützt auch nichts.

Vermutlich werden auch große Feste in der Region in diesem Jahr nicht stattfinden. Zwei Schlossbeleuchtungen sind schon abgesagt, als Nächstes folgt wohl der Heidelberger Herbst. Was bedeutet das für Ihre Brauerei?

Ich gehe fest davon aus, dass auch der Heidelberger Herbst nicht stattfindet. Ebenso die Heimattage in Sinsheim, die Kerwen und so weiter. Zum einen kommt bei uns dann kein Geld in die Kasse, zum anderen nutzen wir solche Feste aber auch, um Präsenz zu zeigen. Dass das alles nicht stattfindet, ist ganz schlimm. Aber genug davon: Man muss wirklich aufpassen, dass man nicht in Lethargie verfällt.

Wie schaffen Sie das, nicht in Lethargie zu verfallen?

Ich bin abends immer um 17 oder 18 Uhr zuhause, das kenne ich so auch nicht. Meine Frau und ich gehen dann häufig noch spazieren – und ich mache viel Sport. So fit, wie ich heute bin, war ich mit 40 Jahren nicht.