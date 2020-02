Heidelberg. (ths) Wieder einmal hängte der Ziegelhäuser Fastnachtszug am Sonntag den der Gesamtstadt – er folgt erst am Dienstag– ab: Über 80 Gruppen – 15 mehr als 2019 – beteiligten sich, und auch die Zuschauerzahl lag mit etwa 10.000 in der Größenordnung des Vorjahrs, die damals schon rekordverdächtig war. Für den enormen Zuspruch sorgten die neunköpfigen "Bobbeschees Waggis" der Ziegelhäuser Karneval-Gesellschaft (ZKG), die mittlerweile im ganzen "Ländle" Beziehungen geknüpft haben – und so war das starke schwäbisch-alemannische Element gestern beim Zug unverkennbar.

Aber auch der Lokalkolorit kam nicht zu kurz, etwa mit den Ziegelhäuser Hutbrummern (siehe Foto), die mit ihrem Wagen die marode Brücke zwischen Ziegelhausen und Schlierbach thematisierten. Und so waren Zugmarschall Volker Lieboner und die beiden "Gesichter" der Ziegelhäuser Karneval-Gesellschaft (ZKG), Sitzungspräsident Alexander Föhr und Vorsitzender Mathias Wunsch, hellauf begeistert. Und das Beste: Die meisten Ziegelhäuser laufen auch am Dienstag in Heidelberg mit.