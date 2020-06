Von Hans Böhringer

Heidelberg. Sie hatte in Heidelberg als Kunsthistorikerin gearbeitet und vor zwei Jahren beschlossen, mehr von der Welt zu sehen. So kam es, dass Nicole Guether im Frühjahr dieses Jahrs Guatemala in Zentralamerika bereiste. Dort hatte sie sich einer Gruppe um einen französischen Bootsbesitzer angeschlossen – junge Menschen, die sich nicht wegen Corona in den Land-Lockdown begeben wollten, die nicht direkt nach Hause fliegen konnten. Die segeln wollten.

16. März: An dem Tag, an dem die Bundesregierung in Berlin umfangreiche Corona-Maßnahmen verkündet, setzen ein Katamaran und das kleinere Boot "Josee" Segel. Mit an Bord verlässt auch Guether Guatemala. Das Ziel der Reise: die französische Karibikinsel Guadeloupe. Die Boote: rudimentär. Die Segel: aus zweiter Hand und geflickt. Motoren: keine.

Es folgt eine Odyssee, die 73 Tage dauern wird. Sie führt durch eine Inselwelt, wo das Virus Paranoia und Abschottung gesät hat, wo die Crew den Launen von Hafenbehörden und Wettergöttern ausgesetzt ist, wo sie aber auch unverhoffte Hilfe findet.

"Zwölf Abenteuerlustige" nennt Guether ihre Segelgruppe. Beim Videogespräch mit ihr ist der Stolz offensichtlich, mit dem sie von durchgestandenen Gefahren berichtet. "Sträflichen Leichtsinn", habe ein deutscher Botschafter das Vorhaben genannt, als sie ihm davon erzählte.

Mit an Bord war die Heidelbergerin Nicole Guether. Foto: privat

Gesegelt ist Guether zuvor nie, auch die anderen sind Amateure oder Autodidakten der Nautik. Oft müssen sie improvisieren: Ein Vordersegel reißt, ein Gasbehälter leckt, einmal drohte der Mast abzubrechen. Bei der Insel Roatán vor Honduras dürfen die Boote das erste Mal ankern, aber die Segler nicht an Land kommen. Segelleute, die von ihrem Plan gehört haben, spenden Konserven, Wein, Zigaretten und UKW-Radios, mit denen die beiden Boote kommunizieren können.

Anfang April: Deutschland im Stillstand. Auch die Segelboote kommen auf einmal nicht mehr weiter. Windstille. Guether erinnert sich: "Das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Das Essen wird knapp. Du siehst nichts, keine Welle. Du sitzt da und fragst: Wird es jemals weitergehen?" Während das Robert-Koch-Institut hier täglich neue Zahlen verkündet, haben die Segler noch nicht einmal einen Wetterbericht.

Nach fünf Tagen hebt der Wind an. In einem Hafen der Caymaninseln können die Boote aufstocken. Doch beim nächsten Stopp, in Kuba, heißt es gleich von der Hafenbehörde: "Fahrt weiter!" Auch in Jamaica werden sie abgewiesen, auf die Frage nach Essen und Wasser wirft man ein paar Notpakete hinüber. "Die erste Reaktion war immer Angst", sagt Guether, "die wussten nicht, wo wir herkommen."

"Wir waren auf den Booten gefangen", das sei ihr klar geworden. Während Deutschland im Homeoffice ächzt, findet Guethers Leben hauptsächlich in der etwa vier Quadratmeter großen Kabine der "Josee" statt. Mit vier anderen schläft sie im Wechsel, segelt Tag und Nacht, kämpft mit Wellengang und Kakerlaken. Immer wieder schicken die Hafenautoritäten die Segler fort, aus Angst vor dem Virus.

Nahe am Verzweifeln heckt die Crew einen Plan aus: Sie wollen eine kleine, unbewohnte Insel ansteuern. Da gäbe es nur Ziegen. Ziegen würden niemanden abweisen. Doch es kommt anders. Da sie die Insel nachts erreichen, segeln sie weiter. Ihre Hoffnung: Haiti. Tatsächlich begrüßen dort am 21. April Boote die Segelleute. Dort ist die Quarantäne vergessen, dort können sie Verpflegung kaufen. Schließlich, an einem abgelegenen haitianischen Strand, setzt die Crew wieder Fuß auf Land. Vier Wochen später, am 27. Mai, erreichen sie ihr Ziel, Guadeloupe.

Guether hatte in mehreren Häfen Hilfe gesucht bei deutschen Botschaften – dass aus der Zuflucht nichts wurde, darüber ist sie heute froh. Sie will ein Buch über ihre Reise schreiben – und erst einmal in der Karibik bleiben. In Festlandeuropa, so meint sie, könne die Situation ja noch kippen.