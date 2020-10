In Heidelberg gilt voraussichtlich ab Freitag in der Fußgängerzone und einigen anderen Bereichen der Altstadt die Maskenpflicht. Aber auch am Bismarckplatz, am Bahnhofsvorplatz, am Neckarmünzplatz und auf den Wochenmärkten muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Foto: Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Schon am Montag hatte die Stadt es angekündigt: Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg über den kritischen Wert von 35 Neueninfektionen pro 100.000 Einwohner steigen, werde es neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens geben. Am Mittwoch war es nun soweit: 13 neue Coronafälle ließen die Inzidenz laut Gesundheitsamt auf 36,2 steigen. Am Dienstag lag sie noch bei 30,6*. Aktuell sind 63 Personen in Heidelberg mit dem Coronavirus infiziert – der höchste Wert seit April. Die Stadt erlässt nun wohl am Donnerstag eine neue Allgemeinverfügung, die voraussichtlich schon ab dem Freitag gilt. Diese neuen Maßnahmen gelten dann:

> Ausweitung der Maskenpflicht: Ab Freitag gilt an verschiedenen, hochfrequentierten Orten in der Stadt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Dazu zählt der komplette Fußgängerbereich in der Altstadt, etwa auch die Untere Straße. Aber auch an weiteren viel frequentierten Straßen in der Altstadt soll die Pflicht gelten, etwa in der Lauerstraße, in der sich laut Kommunalem Ordnungsdienst häufig viele Menschen ansammeln, da dort einige beliebte Bars und Restaurants sind. Auch am Bismarckplatz, der Alten Brücke, den Umsteigebereichen vor dem Hauptbahnhof und am Neckarmünzplatz gilt ab Freitag die Maskenpflicht, ebenso auf den Wochenmärkten in allen Stadtteilen. Die betroffenen Bereiche werden unter anderem durch Schilder ausgewiesen. Die Maskenpflicht gilt zu jeder Tages- und Nachtzeit.

> Beschränkung von Feiern: Die Stadtverwaltung sieht das Hauptproblem der derzeitigen Entwicklung darin, dass Infizierte deutlich mehr Menschen anstecken als noch im Frühjahr. "Wesentlicher Treiber dafür sind private Feiern wie Hochzeiten, Geburtstage oder Partys", heißt es aus dem Rathaus. Deshalb wird ab Freitag die zulässige Teilnehmerzahl bei privaten Veranstaltungen reduziert: bei privaten Partys auf 25 Personen, bei Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen, also etwa Hochzeiten, auf 50 Personen.

> Personal fürs Gesundheitsamt: Die Stadt unterstützt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für Heidelberg zuständig ist, mit 15 Personalstellen. Sie sollen bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen helfen und zudem die Corona-Hotline (06221 / 5221881) unterstützen. Die Stadt unterstützt zudem einen Antrag des Gesundheitsamtes an die Bundeswehr, für diese Aufgabe Soldaten zur Verfügung zu stellen. Außerdem sollen die Kapazitäten des Testzentrums auf dem Kirchheimer Messplatz wieder ausgeweitet werden.

> Wie lange die Maßnahmen gelten: Oberbürgermeister Eckart Würzner zeigte sich am Mittwoch besorgt angesichts der neuen Entwicklung und der Ausbreitung des Coronavirus. "Wir müssen alles tun, um weitere Neuinfektionen zu verhindern und das öffentliche Leben aufrecht zu erhalten. Bitte helfen Sie mit, das Virus in Schach zu halten." Wie lange die neue Allgemeinverfügung gilt, ist noch nicht bekannt. Ein Stadtsprecher erklärte allerdings auf RNZ-Anfrage, dass sie zeitlich begrenzt werden soll. Man hoffe, dass die Maßnahmen nun greifen, um die Sieben-Tage-Inzidenz wieder "stabil unter die Vorwarnstufe" zu bekommen. Sollten die Zahlen weiter steigen, müsse über weitere Maßnahmen gesprochen werden. Eine weitergehende Allgemeinverfügung habe man allerdings noch nicht in der Schublade.

* Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg gab die Inzidenz am Dienstag deutlich niedriger mit 25,4 an. Das liegt unter anderem daran, dass die Zahlen dort verzögert ankommen.

Update: Mittwoch, 14. Oktober 2020, 20.02 Uhr

Heidelberg. (dns) Mit der steigenden Corona-Fallzahl in Heidelberg steigt auch die Zahl der Schüler, die in Quarantäne müssen. Wie die Stadt am Dienstag bestätigte, müssen seit dieser Woche auch 65 Erstklässler der Eichendorff-Grundschule sowie der Bahnstadt-Grundschule zuhause bleiben.

In beiden Fällen wurde das Virus bei einer Mitarbeiterin von Pädaktiv festgestellt, die die Schüler betreut hat. Nach der Infektion einer Mitarbeiterin in Kirchheim ist das der dritte Fall bei dem Verein binnen einer Woche. Laut Leiterin Ute Salize besteht jedoch kein Zusammenhang: "Die Schulen sind weit entfernt voneinander und unsere Mitarbeiter hatten keinerlei Berührungspunkte."

Neben den Grundschulen sind auch zwei weiterführende Schulen betroffen: Wie die Stadt mitteilte, gab es am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium sowie am Thadden-Gymnasium je einen neuen Fall.

Die Zahl der aktiven Infektionen in der Stadt steigt derweil weiter. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt 59 Erkrankte. Im Vergleich zum Vortrag kamen sieben Neuinfektionen hinzu, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit auf 30,6 an. Das Land, bei dem die Fälle zum Teil verzögert ankommen, gibt sie mit 25,4 an.