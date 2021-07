Viele spektakuläre und auch weniger spektakuläre Fälle sind ihm in Erinnerung geblieben, manche beschäftigen ihn auch heute noch: Ludwig Hillger, der während seiner langjährigen Polizeitätigkeit viele Verbrechen aufklären konnte, in seinem eigenen Garten. Foto: Rothe

Von Peter Wiest

Heidelberg. Auch wenn es ein abgedroschener Satz ist: Sein Beruf ist ihm im Lauf der Jahre zur Berufung geworden. Und das, obwohl er bei seiner Tätigkeit von Berufs wegen wohl mehr Leid und Elend gesehen hat als die meisten anderen Menschen. Seit mehr als 46 Jahren ist Ludwig Hillger mittlerweile bei der Polizei, davon über 40 Jahre bei der Kripo.

Dezernat Staatsschutz, Kriminaldauerdienst und Dezernat Kapitalverbrechen waren die ersten Stationen in Heidelberg bis 2004. Danach leitete er die Außenstellen der Kriminalpolizei – erst in Eberbach, dann in Weinheim. Mit der Polizeireform wurde er 2014 stellvertretender Leiter des Dezernats Kapitalverbrechen beim Polizeipräsidium Mannheim. Seit 2016 ist er Leiter des Kriminaldauerdienstes mit Sitz in Heidelberg. Ende des Monats neigt sich dieser für ihn "abwechslungsreiche und hoch interessante Lebensabschnitt", wie ihn Hillger selbst beschreibt, mit dem Ruhestand dem Ende zu.

"Eigentlich kenne ich gar nichts anderes", sagt der angehende Pensionär – und blickt dabei im RNZ-Interview gleichzeitig zurück und voraus. Die spektakulären, aber auch weniger spektakuläre Kriminalfälle, mit denen er im Laufe eines Berufslebens konfrontiert war, haben ihn geprägt und niemals kalt gelassen. Und auch wenn er seinen Beruf liebt: Mittlerweile fällt es ihm nicht mehr ganz so schwer, in den Ruhestand zu gehen, wie ursprünglich befürcht. Zum einen nämlich hat er auch für die Zeit danach eine neue Aufgabe gefunden – und zum anderen hat ihm die von ihm nach wie vor in einigen Punkten für falsch gehaltene Polizeireform des Jahres 2014 mit der Zusammenführung des Präsidiums Mannheim und der Polizeidirektion Heidelberg den Abschied erleichtert.

Herr Hillger, mit welchen Gefühlen gehen Sie am 31. Juli nach mehr als 46 Jahren in den Ruhestand?

Mit sehr gemischten Gefühlen. Ich bin traurig, dass ich nicht mehr aktiver Kriminalbeamter bin und sein kann, aber glücklich, dass ich diese Tätigkeit ausüben durfte und meinen Ruhestand bei guter Gesundheit und mit neuen Herausforderungen angehen darf.

Sie bestanden 1974 als 15-Jähriger die Aufnahmeprüfung und wurden danach bei der Bereitschaftspolizei in Bruchsal eingestellt. Wie war das damals?

Es war eine aufregende Zeit, was die Herausforderungen für die Polizei anbelangt. Es war die Zeit der RAF, die Zeit der Terroranschläge. Die Ausbildung der Polizei war noch militärisch geprägt, und es gab noch keine Frauen bei der uniformierten Polizei.

Mit 18 Jahren kamen Sie dann zum Polizeirevier Heidelberg-Neuenheim, wie es damals hieß, und mit 20 zur Kriminalpolizei. War das Ihr ausdrücklicher Wunsch?

Ja, beides war mein ausdrücklicher Wunsch, und beide Male hatte ich Glück, dass dieser Wunsch in Erfüllung ging.

Im Laufe Ihrer beruflichen Tätigkeit waren sie immer wieder auch mit Kapitalverbrechen der übelsten Art konfrontiert. Welches waren für Sie die schlimmsten?

Morde und die damit verbundenen Schicksale der Opfer und deren Angehöriger sind immer schlimm. Für mich persönlich waren die grausamsten Morde am schlimmsten: im Jahre 1995 der Mord an einer Boutiquenbesitzerin in Eberbach, 1991 der Mord an einer jungen Frau im Steinbruch Nußloch und der Mord an Vanja Elena, einem zwölfjährigen Mädchen, am 30. November 2000 in Heidelberg. Dieser Mord wurde von einem Täter begangen, dem wir noch einen weiteren Mord im Jahre 1995 in Leimen und einen versuchten Mord an einem elfjährigen Mädchen in Kirchheim nachweisen konnten.

Welche Gefühle haben solche grausamen Verbrechen wie diese bei Ihnen ausgelöst?

Natürlich ließen mich diese Taten nicht kalt. Aber Emotionen ließ ich nie groß aufkommen. Ich schöpfte aus meinen Gefühlen die Kraft und Motivation, die Tat aufklären zu wollen.

Waren Sie im Laufe der Ermittlungsarbeiten auch selbst mit den Tätern konfrontiert?

Ich war bei vielen Morden direkt mit den Tätern konfrontiert und habe etliche später verurteilte Mörder vernommen. Oberstes Ziel der Ermittlungsarbeit war immer, die Tat lückenlos aufzuklären, im besten Falle ein Geständnis des Täters zu erlangen. Die Konfrontation mit dem Täter hat bei mir immer die Genugtuung ausgelöst, den Angehörigen der Opfer durch die Aufklärung der Tat etwas helfen zu können.

Haben Sie sich bei solchen Fällen auch mit den Hintergründen der Tat beschäftigt oder war die Arbeit für Sie erledigt, sobald der Fall geklärt war?

Die Hauptarbeit für den Sachbearbeiter eines Kapitalverbrechens beginnt oftmals erst nach der Aufklärung der Tat und beschäftigt sich in erster Linie mit den Hintergründen der Tat und mit der Persönlichkeit des Täters. Es gibt indes immer noch Fälle, die mich heute noch gedanklich beschäftigen.

Was sind das für Fälle? Unaufgeklärte?

Ja, es gibt einen Fall, der mich immer noch beschäftigt und der mich belastet, weil es der einzige Fall ist, den ich als verantwortlicher Ermittlungsgruppenleiter nicht klären konnte. Im Sommer 1995 wurden im Abstand von zwei Tagen zwei männliche Leichen aus dem Neckar in Heidelberg geborgen. Eine Leiche wies erhebliche Kopfverletzungen auf, der andere Mann war ertrunken. Tatort war die Neckarwiese in Heidelberg, und durch unglückliche Umstände hatten wir keine Spuren am Tatort. Auch die intensiven Ermittlungen durch die damalige Ermittlungsgruppe im Umfeld der Opfer liefen ins Leere, weil beide der Rauschgiftszene angehörten und wir gegen eine Mauer des Schweigens liefen.

Gibt es auch weniger spektakuläre Fälle, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind?

Die gibt es sicherlich. Oftmals weil immer wieder große Schicksale damit verbunden sind, wenn beispielsweise ein Mensch durch einen Unfall ums Leben kommt, oder wenn durch einen Wohnhausbrand jemand sein gesamtes Hab und Gut verliert. Gerade Brandermittlungen waren für mich ein sehr interessantes Betätigungsfeld, aber auch die Bearbeitung von Flugzeugabstürzen, wie sie zu Beginn der 90er-Jahre hier in Heidelberg vermehrt vorkamen, waren sehr anspruchsvolle Fälle. Bei den Kriminalpolizeiaußenstellen in Eberbach und Weinheim haben wir auch das gesamte Spektrum der schweren Kriminalität bearbeitet, und hier gab es viele nicht so spektakuläre Fälle, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ich denke hier an Sexualstraftaten, Rauschgiftdelikte, Raub- und Betrugsstraftaten.

In Ihre Dienstzeit fiel 2014 die Polizeistrukturreform mit der Zusammenführung des Präsidiums Mannheim und der Polizeidirektion Heidelberg. War dies aus Ihrer Sicht eine gute Entscheidung oder haben sich aus dieser Zusammenführung Probleme ergeben?

Die Polizeistrukturreform insgesamt war sicherlich erforderlich. Nur die Zusammenlegung des Polizeipräsidiums Mannheim und der Polizeidirektion Heidelberg sehe ich nach wie vor kritisch. Auch die Abschaffung der Kriminalpolizei-Außenstellen war für mich in dieser Gesamtheit nicht nachvollziehbar. Keine Kriminalpolizei direkt vor Ort zu haben, etwa in Weinheim und Wiesloch, schwächt meines Erachtens die Effektivität der Kriminalitätsbekämpfung.

Mit dem Ruhestand kommen ab August neue Aufgaben auf Sie zu. Welche werden das sein?

Ich bin ab August freier Dozent an einer Berufsfachschule für Altenpflege hier in Heidelberg und unterrichte im Fach Rechtskunde.