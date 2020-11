Von Denis Schnur

Heidelberg. Heidelberg soll grüner werden – mit deutlich mehr Pflanzen in der Stadt. Das hat der Gemeinderat vor einem Jahr mit dem Klimaschutz-Aktionsplan beschlossen – und jetzt soll es auch umgesetzt werden. 2021 will die Stadt damit beginnen, "Klimawäldchen" in den Stadtteilen anzulegen. Es ist der Punkt des Aktionsplanes, der das Stadtbild wohl am sichtbarsten prägen wird – aber auch einer, der schon vor der Umsetzung für Streit sorgt.

Wo früher mal die Tankstelle der US-Amerikaner war, könnte schon im nächsten Jahr mit den Arbeiten für eines der ersten Klimawäldchen begonnen werden.

Denn für den Start hat das Landschafts- und Forstamt der Stadt drei Flächen in Bergheim, dem Pfaffengrund und Kirchheim vorgeschlagen – in den drei Stadtteilen also, in denen der Waldanteil bisher am geringsten ist oder gar bei null Prozent liegt. Die Areale hat Amtsleiter Ernst Baader vergangene Woche im Klimaschutzausschuss vorgestellt. Bei zweien gab es auch keinerlei Gegenwind: Sowohl auf dem Gebiet der ehemaligen US-Tankstelle am Gneisenauplatz (Bergheim) als auch auf der Grünfläche im Süden des Kranichwegs (Pfaffengrund) soll 2021 mit den Arbeiten begonnen werden. Beide bringen zwar den Nachteil mit, dass der Grund erst aufwendig bearbeitet werden muss, damit dort Bäume wachsen. Dafür liegen die Areale jedoch jeweils innerhalb geschlossener Bebauung, können dort Schatten spenden und zu einem besseren Mikroklima beitragen.

Bei dem dritten Areal, dem Gewann Waldäcker westlich von Kirchheim, gab es dagegen sofort Widerstand im Ausschuss. Gleich drei Fraktionen stellten einen Antrag, landwirtschaftliche Flächen möglichst nicht für die Wäldchen zu nutzen. "Das halten wir nicht für angebracht", betonte etwa Marlies Heldner von den "Heidelbergern". "Wir brauchen diese Areale für die Nahrungsmittelversorgung und sollten eher versiegelte Flächen umfunktionieren." Ähnlich argumentierten Grüne und CDU. Sie einigten sich auf einen gemeinsamen Antrag, nachdem Landwirtschaftsflächen nur in Ausnahmefällen und nur nach Absprache mit den Bauern zu Wäldchen werden dürfen.

Hintergrund > Wald bedeckt insgesamt 4407 Hektar und damit gut 40 Prozent der Fläche Heidelbergs. Innerhalb der Stadtteile gibt es jedoch große Unterschiede: Stadtteil:Anteil [+] Lesen Sie mehr > Wald bedeckt insgesamt 4407 Hektar und damit gut 40 Prozent der Fläche Heidelbergs. Innerhalb der Stadtteile gibt es jedoch große Unterschiede: Stadtteil:Anteil (Fläche): > Altstadt81,7 % (1125 ha) > Bahnstadt 0,6 % (0,7 ha) > Bergheim 0,0 % (0,0 ha) > Boxberg80,1 % (191 ha) > Emmertsgrund77,4 % (208 ha) > Handschuhsheim 48,6 % (734 ha) > Kirchheim 0,5 %(7,0 ha) > Neuenheim37,7 % (213 ha) > Pfaffengrund 0,0 % (0,0 ha) > Rohrbach11,8 % (75,7 ha) > Schlierbach75,8 % (687 ha) > Südstadt 3,0 % (5,1 ha) > Weststadt 4,7 % (8,2 ha) > Wieblingen 4,1 %(58,6 ha) > Ziegelhausen74,2 % (1092 ha) Quelle: Vermessungsamt und Amt für Stadtentwicklung Heidelbergdns

[-] Weniger anzeigen

Für Baader und sein Team macht es das jedoch nicht leichter. "Das größte Problem ist es, Flächen zu finden", erklärte der Amtsleiter. "Denn es gibt überall Nutzungskonflikte." Natürlich sei es ein Anliegen der Stadt, der Landwirtschaft nicht noch mehr Flächen wegzunehmen, aber: "Bei den Waldäckern halte ich das für verträglich." Denn das 2,3 Hektar große Grundstück liege zwar außerhalb des eigentlichen Stadtteils, könne jedoch ökologisch sehr wertvoll sein. "Zwischen Patrick-Henry-Village, Kirchheim und Pfaffengrund gibt es bislang kaum Bäume", so Baader. Errichte man dort einen kleinen Hain, binde dieser nicht bloß CO2 aus der Luft, sondern könne auch Lebensraum für Rebhühner, Hasen und andere Tiere sein. Doch Baaders Argumentation verfing im Ausschuss nicht. Eine große Mehrheit stimmte dafür, Ackerflächen erstmal außen vor zu lassen und im nächsten Jahr nur mit den Wäldchen in Bergheim und im Pfaffengrund zu starten.

Doch es wird nicht der letzte Konflikt dieser Art gewesen sein. Insgesamt sollen bis 2025 nämlich 3000 Bäume gepflanzt werden – und Baader fehlen die Grundstücke dazu. Sein Amt hat zwar eine Liste mit 33 potenziellen Arealen erstellt. Auf manchen könnten Wälder entstehen, auf anderen Haine oder nur eine Handvoll großer Bäume gepflanzt werden. Doch darunter finden sich auch die Wieblinger Neckarwiese oder die Wiese am Großen Ochsenkopf. Auch dort dürfte es Widerstand gegen eine Aufforstung geben.