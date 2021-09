Heidelberg. (hob) Die Anteilnahme der Heidelberger Bevölkerung mit "ihren" Amerikanern in Mark-Twain- und Patrick-Henry-Village, in den Campbell Barracks, auf Patton und dem Hospital-Gelände war nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 überwältigend. Doch "Nine Eleven" bedeutete auch einen Einschnitt im deutsch-amerikanischen Verhältnis. Ein Überblick:

> Phase 1 – die Schockstarre: Wie ein Lauffeuer sprach sich am Nachmittag des 11. September die Nachricht von den Anschlägen herum. Und doch war es am Anfang schwierig, an verlässliche Nachrichten zu kommen. Die RNZ informierte über Extrablätter, die sie in der Hauptstraße verteilte und im Schaukasten aushängte. Davor bildeten sich Menschentrauben. Bei einer Umfrage unter Passanten war die Unsicherheit deutlich zu spüren – ist es der Anfang eines verheerenden Krieges? Vor den Kasernen in der Südstadt wollten sich zu diesem Zeitpunkt noch keine Amerikaner gegenüber Journalisten äußern. In den Autos sah man versteinerte Gesichter.

> Phase 2 – die Anteilnahme: Noch am 11. September legten Heidelbergerinnen und Heidelberger am Zaun der Campbell Barracks, dem US-Hauptquartier der Landstreitkräfte in Europa, Blumen ab. Oberbürgermeisterin Beate Weber brachte in einer Erklärung ihre Bestürzung zum Ausdruck. Punkt 10 Uhr ruhte bei einer Gedenkminute am 13. September der Verkehr, Mitarbeiter der Stadtverwaltung sammelten spontan für die Hinterbliebenen der Anschläge. 460 Jugendliche der Gregor-Mendel-Realschule bildeten tags darauf eine Menschenkette in der Römerstraße, es kam zu berührenden Bildern mit amerikanischen Schülern.

Im Laufe der Tage wurde es zur traurigen Gewissheit, dass auch ein Heidelberger unter den Opfern in New York ist: Der Manager Klaus J. Sprockamp, Finanzvorstand der Firma Lion Bioscience, hatte zum Zeitpunkt des Anschlags einen Termin in einem der oberen Stockwerke der Zwillingstürme. Am 8. Oktober nahmen die Heidelberger in einem Gedenkgottesdienst in der Heiliggeistkirche Abschied.

> Phase 3 – das Misstrauen: Schon direkt nach den Terroranschlägen verstärkte die US-Army ihre ohnehin schon starken Sicherheitsvorkehrungen. In der Folgezeit wurde die Saarstraße in der Südstadt dauerhaft gesperrt, um Mark-Twain-Village wurde ein massiver, 2,5 Kilometer langer Zaun errichtet. Es war ein sichtbares Zeichen dafür, dass man auch in Heidelberg Anschläge für möglich hielt. Kurz vor dem ersten Jahrestag des 11. Septembers und mitten im Bundestagswahlkampf präsentierte dann der damalige baden-württembergische Innenminister Thomas Schäuble einen angeblichen Fahndungserfolg der Polizei: die Festnahme des "Walldorfer Terrorpärchens", das angeblich einen Anschlag auf amerikanische Einrichtungen in Heidelberg geplant habe. Daraus wurde jedoch schnell ein "Terrormärchen". Der festgenommene "Schwarzpulver-Osman", der eine amerikanische Freundin hatte, hatte nur ein seltsames Hobby: mehr schlecht als recht Feuerwerkskörper basteln. Im Gerichtsprozess stellte sich heraus, dass ihn eine verschmähte Liebe aus Eifersucht angezeigt hatte.

> Phase 4 – der Abzug: Was folgte, war ein Abschied auf Raten. Die Kommunikationswege zwischen dem US-Hauptquartier und der Stadtverwaltung waren schon länger gestört, als ab 2005 immer wieder vom Abzug der Amerikaner die Rede war. Am 6. September 2013 wurde die US-Flagge zum letzten Mal eingeholt.