Wilhelmsfeld. (pol/sdm) Eine 74-jährige Frau wurde von einem bisher unbekannten Autofahrer beim Rückwärtsfahren in Wilhelmsfeld verletzt. Sie ging zu Boden und verletzte sich dabei am Handgelenk. Nach dem Vorfall in der Johann-Wilhelm-Straße tauschten der Autofahrer und die Seniorin im Gespräch keine Personalien aus.

Die Frau entschied sich zuerst dagegen, die Polizei anzurufen. Erst nach einem Arztbesuch hat sie beschlossen, den Unfall der Polizei zu melden. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 22. Januar um 18 Uhr.

Da die ältere Frau keine genauen Angaben zum Fahrzeugführer machen konnte, sucht das Polizeirevier Neckargemünd nach dem Fahrer und nach Zeugen des Unfalls. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 melden.