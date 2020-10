Heidelberg-Weststadt. (pol/ahn) Mit entblößtem Geschlechtsteil ist ein Mann am Samstag gegen 6.45 Uhr drei weiblichen Fahrgästen an der S-Bahn-Haltestelle am Hauptbahnhof gegenübergetreten. Als die sofort verständigten Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte am Willy-Brandt-Platz eintrafen, hatte sich der Exhibitionist bereits in Richtung Kurfürsten-Passage entfernt.

Der Unbekannte soll laut Polizei circa 25 bis 35 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er hatte kurze, braune Haare, die nach hinten gekämmt waren. Er trug einen Drei-Tage-Bart um den Kinnbereich sowie eine Brille mit einem schmalen hellen Rahmen. Bekleidet war er mit einer braunen Jacke mit Kapuze.

Zeugen und weitere Betroffene werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.