Heidelberg. (pol/mare) In der Jahnstraße an der Ecke Furchgasse hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Das berichtet die Polizei.

Demnach fuhr eine 88-jährige Golf-Fahrerin die Jahnstraße aus Richtung Berliner Straße. In Höhe des Anwesend Nummer 3 krachte sie aus bislang unbekannter Ursache gegen einen Opel Corsa, der am Fahrbahnrand geparkt war. Durch den Aufprall drehte sich der VW Golf und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die 88-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, wurde jedoch vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der beschädigte Opel wurde durch den Aufprall auf einen VW-Bus geschoben, der auch beschädigt wurde.

Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Nord dauern an.

Update: 8. März 2018, 17.42 Uhr